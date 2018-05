Chuyến tham dự Đối thoại Shangri-La 17 của đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò tích cực, chủ động, trách nhiệm cao của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực… Qua đó xây dựng lòng tin làm nền tảng thúc đẩy hợp tác vì hòa bình và phát triển.



Đối thoại Shangri-La lần này có năm phiên toàn thể với các chủ đề: Vai trò lãnh đạo của Mỹ và các thách thức an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương; hạ nhiệt khủng hoảng Triều Tiên; định hình trật tự an ninh đang biến đổi của châu Á… Ngoài ra, có sáu phiên họp đồng thời với các chủ đề liên quan đến chiến lược, an ninh biển…

Dự kiến Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch sẽ có bài phát biểu quan trọng tại đối thoại. Bên lề đối thoại, Bộ trưởng Lịch cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với bộ trưởng Quốc phòng các nước.