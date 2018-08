Dân vui vì nhận móc khóa có số điện thoại công an phường

Sáng nay (11-8), UBND và Công an phường Tam Phú (quận Thủ Đức, TP.HCM) triển khai việc phát móc khóa có ghi số điện thoại của trưởng công an phường, phó công an phường và công an khu vực đến từng hộ dân.

Chiếc móc khóa này không chỉ giúp chính quyền và công an phản ứng nhanh khi xử lý tin báo tội phạm từ người dân mà nó còn kết nối người dân và chính quyền ngày một gần nhau hơn.



Chiếc móc khóa có ghi số điện thoại của công an phường để người dân liên hệ khi cần. ẢNH: THANH TUYỀN.

Trung tá Nguyễn Văn Tài, trưởng công an phường Tam Phú cho biết, học tập mô hình này của UBND phường Tân Thành (Tân Phú) triển khai từ trước đó, ông muốn đưa cách làm này áp dụng ở phường của mình nhằm đẩy mạnh công tác ngăn chặn, phòng chống tội phạm trên địa bàn phường.



Trung tá Nguyễn Văn Tài phát móc khóa cho người dân. ẢNH: TT.

Theo Trung tá Tài, địa bàn phường Tam Phú là nơi có nhiều tôn giáo, do đó đối tượng vi phạm cũng đa dạng hơn. Từ đầu năm đến nay, tội phạm về hình sự, ma túy, cờ bạc, mại dâm... trên địa bàn phường đều giảm nhưng điều đó không có nghĩa là ngày càng lơ là trong việc cảnh giác, phòng chống tội phạm.

“Tội phạm hiện nay ngày càng tinh vi, có khi ẩn mình ngay sát nhà của chúng ta trong khu chung cư nhưng chúng ta không chú ý đề phòng thì việc gì cũng hoàn toàn có thể xảy ra”, Trung tá Tài cảnh giác với người dân.

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó chủ tịch UBND phường Tam Phú chia sẻ, việc đẩy mạnh thực hiện các biện pháp để người dân phản ánh thông tin, tình hình an ninh trên địa bàn phường là cần thiết. Theo ông Phúc, người dân chủ động báo tin hoặc có bất cứ thắc mắc nào về mọi việc xung quanh nơi mình ở khi gọi đến các đầu số số được ghi trên móc khóa đều được giải đáp.



Trong hôm nay, đã có gần 1000 chiếc móc khóa phát tận tay từng người dân. ẢNH: TT.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, một người dân sống trên địa bàn phường cho hay, khi nghe tin phường sẽ triển khai thực hiện mô hình này, bà thực sự thấy rất vui mừng.

"Trước đây tôi ở gần chợ đầu mối Thủ Đức, vì nhận thấy mức độ an toàn không đảm bảo nên tôi chuyển qua sống ở chung cư bên này. Khi biết công an phường có phát móc khóa này, tôi mừng rơn vì thật sự nhiều lần đi xin số mấy chú công an để liên hệ khi cần nhưng rất ít người dân biết đến. Làm vậy, chúng tôi có thể gọi bất cứ khi nào để phản ánh hay thắc mắc điều gì. Tôi thất rất hoan nghênh cách làm này", bà Hương chia sẻ.

Cũng như bà Hương, chị Thanh Thúy nói rằng từ nay đã có điểm tiếp nhận những phản ánh về tình hình trật tự xung quanh nên thấy rất vui. "Có nhiều lần tôi thấy những đối tượng tình nghi nhưng không biết báo như thế nào để nhanh nhất. Giờ đã có "địa chỉ" để gõ tận nơi, chỉ cần một cuộc điện thoại thì ngại gì mà không làm. Đây cũng là cách để bản thân mỗi người tự nâng cao ý thức đảm bảo an ninh nơi mình ở", chị Thúy nói.

Trung tá Nguyễn Văn Tài bày tỏ rằng, phía công an phường rất mong nhận được sự hợp tác, chia sẻ từ phía người dân để công tác an ninh trên địa bàn được ổn định và an toàn hơn nữa.

"Chính người dân là những người sẽ giúp công an chúng tôi rất nhiều trong việc đấu tranh và phòng chống tội phạm chứ chỉ có công an thì không thể nào làm tốt được", Trung tá Tài nói.