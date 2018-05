Ngày 22-5, Cơ qua công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Thị Trang Đài (28 tuổi, trú TP Vinh) về tội cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật.

Hai người bạn của Trang Đài là Hoàng Thị Thúy (27 tuổi, trú TP Vinh) và Nguyễn Thị Quỳnh Trang (23 tuổi, trú TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) cũng bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật. Thúy và Trang được tại ngoại.

Thời gian gần đây, Trang Đài nghi ngờ chồng có quan hệ bất chính với chị N.T.L (21 tuổi) nên đã nổi máu ghen tuông. Trang Đài nhờ hai người bạn là Thúy và Quỳnh Trang đi đánh ghen dằn mặt tình địch để... kéo chồng về với gia đình.

Ngày 6-5, Trang Đài cùng Thúy và Quỳnh Trang đi trên một chiếc xe hơi chạy quanh TP Vinh tìm chị L. đánh ghen. Khi thấy chị L. đang ngồi ở vỉa hè, cả nhóm lái xe áp sát rồi mở cửa xuống kéo chị L. lên xe ô tô. Lúc này chị L. van xin tha nhưng cả nhóm vẫn đánh đập chị L.

Sau đó, cả nhóm thả chị L. xuống đường rồi lái xe đi. Chị L. được người thân đưa đi chăm sóc vết thương và làm đơn trình báo cơ quan công an.