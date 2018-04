Hà Nội: Bổ nhiệm 2 Phó giám đốc công an thành phố

Chiều 12-4, Công an TP. Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an Thành phố đối với Đại tá Nguyễn Văn Viện, Trưởng phòng Tham mưu và Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đoàn Duy khương, Giám đốc Công an Thành phố đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ đối với Đại tá Nguyễn Văn Viện và Đại tá Nguyễn Thanh Tùng.



Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an Thành phố trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ cho Đại tá Nguyễn Văn Viện (trái) và Đại tá Nguyễn Thanh Tùng (phải)

Cũng tại buổi lễ, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương đã trao quyết định bộ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an Thành phố cho Thượng tá Phạm Văn Huân, Giám thị Trại tạm giam số 2 Công an Thành phố.



Giao nhiệm vụ cho 3 cán bộ mới được bổ nhiệm, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an Thành phố khẳng định việc bổ nhiệm, kiện toàn các chức danh tư pháp thể hiện quan tâm, tạo điều kiện cho lực lượng Công an TP Hà Nội trong thực thi nhiệm vụ của các cấp lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố.

Do đó, đề nghị 3 cán bộ trong thời gian tới thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Phó bí thư Thành ủy Hà Nội; tiếp tục phát huy kế thừa truyền thống của lực lượng Công an Thủ đô, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.



Thay mặt 3 cán bộ được bổ nhiệm, Đại tá Nguyễn Văn Viện hứa ở cương vị công tác mới sẽ không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ công tác, phát huy truyền thống của lực lượng CAND Việt Nam, Công an Thủ đô Anh hùng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, sống khiêm tốn, giản dị và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó.