HĐND TP.HCM thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu bế mạc kỳ họp thứ chín HĐND TP khóa IX. Ảnh: HOÀNG GIANG

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm nhìn nhận tăng trưởng kinh tế của TP tăng khá hơn cùng kỳ; thu ngân sách khả quan, chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuy có diễn biến phức tạp do sự kích động của các phần tử phản động, cực đoan, cơ hội chính trị... nhưng nhờ sự lãnh đạo kịp thời và có biện pháp mạnh mẽ, phù hợp, kiên quyết, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.