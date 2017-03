‘Hiệp sĩ’ Bình Dương kể chuyện bắt cướp

Bình Dương có 91 câu lạc bộ PCTP Thượng tá Huỳnh Văn Sen, Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV28) Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Bình Dương hiện có 91 câu lạc bộ PCTP, trong đó có 80 đội xung kích 3.359 hội viên. Các câu lạc bộ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của UBND cấp xã, sự chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ của ngành công an, tư pháp, quân sự và giám sát của HĐND cấp xã. Những thành viên của câu lạc bộ là những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, có tâm huyết trong việc bảo vệ an ninh trật tự. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ PCTP do chủ tịch UBND cấp huyện quyết định bổ nhiệm. Chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã làm chủ nhiệm, trưởng công an cấp xã làm phó chủ nhiệm thường trực. Các “hiệp sĩ” được trang bị dùi cui, chỉ được bắt người có hành vi phạm tội quả tang và người có quyết định truy nã. Khi theo dõi, bắt giữ đối tượng thì các “hiệp sĩ” phải báo cáo ngay cho ban chủ nhiệm câu lạc bộ và giao ngay người bị bắt nơi gần nhất. Trong trường hợp đối tượng nghi vấn phạm tội hoặc truy đuổi người phạm tội quả tang mà ngoài phạm vi địa bàn hoạt động thì các “hiệp sĩ” phải báo ngay cho ban chủ nhiệm để báo cáo cơ quan công an có thẩm quyền tổ chức phối hợp. Về kinh phí do tập thể của ban chủ nhiệm dự toán hằng năm cùng với kế hoạch hoạt động. Nguồn thu từ đóng góp của các hội viên, các khoản tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, khoản hỗ trợ quỹ quốc phòng an ninh. Theo Thượng tá Sen, mô hình câu lạc bộ PCTP ở Bình Dương tạo ra thế trận chắc chắn trong công tác tấn công tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, có tác dụng tích cực đối với xã hội.