Ông Nguyễn Thanh Ngoan, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Chi nhánh quận 12 (TP.HCM), thông tin tại buổi họp về thực hiện liên thông thuế điện tử giữa ngành tài nguyên và thuế trên địa bàn TP ngày 7-8.



Ông Ngoan cho hay: Theo quy trình không liên thông thuế điện tử, người dân đi lại rất nhiều lần, liên hệ nhiều cơ quan, nhân sự thực hiện cần 12 cán bộ cùng ba lãnh đạo. Trong khi đó, áp dụng liên thông thuế điện tử thì người dân chỉ liên hệ hai nơi là UBND phường và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả. “Nhân sự thực hiện cũng giảm theo, chỉ còn một lãnh đạo ký duyệt hồ sơ và hai cán bộ thực hiện chuyển phiếu chuyển” - ông Ngoan báo cáo. Hai năm nay chi nhánh đã áp dụng quy trình trên cho toàn bộ số hồ sơ thuộc diện liên thông thuế điện tử (sáu loại hồ sơ nhà đất, còn chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa theo liên thông giấy do Phòng TN&MT thực hiện) với hơn 21.200 hồ sơ năm 2017 và hơn 16.000 hồ sơ bảy tháng đầu năm nay. Tỉ lệ giải quyết đạt 100%. Chia sẻ kinh nghiệm, lãnh đạo Chi cục Thuế quận 12 cho hay trong giai đoạn đầu, chi cục thuế phải cử cán bộ thuế xuống hướng dẫn khâu tiếp nhận hồ sơ để tránh nhận xong lại điều chỉnh bổ sung. “Áp dụng liên thông giúp chi cục thuế giảm được áp lực rất nhiều, không còn cảnh dân chen chúc nộp hồ sơ, đóng tiền…” - ông bày tỏ. Giám đốc VPĐKĐĐ Chi nhánh quận Bình Tân, ông Nguyễn Thanh Bình, cho hay đơn vị này đã triển khai liên thông thuế điện tử cho hai loại hồ sơ (cấp lần đầu và hồ sơ chuyển Sở TN&MT). “Bắt đầu từ đầu tháng 9 sẽ áp dụng cho trường hợp chuyển nhượng cập nhật đăng bộ” - ông cho hay. Tuy nhiên, theo ông Bình, bước đầu thực hiện nhiều khó khăn như phát sinh thủ tục hành chính do phải yêu cầu người dân một số giấy tờ liên quan đến việc xác định thuế nên dân phản ứng. Ngoài ra, thiết bị, máy móc còn yếu, việc nâng cấp, sửa chữa đường truyền dữ liệu mất nhiều thời gian trong khi hồ sơ không thể dừng lại chờ. “Từ ngày hợp nhất về VPĐKĐĐ TP, chi nhánh chưa có cái máy vi tính mới nào” - ông cho biết. Theo báo cáo của VPĐKĐĐ TP, có 16 chi nhánh thực hiện liên thông sau đó ngưng lại do nhiều khó khăn như các quận 2, 4, 5, 7, 8, 9, Tân Phú, Gò Vấp, Phú Nhuận, Thủ Đức, Bình Thạnh và bốn huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn.

Chia sẻ khó khăn với các chi nhánh VPĐKĐĐ về phương tiện, thiết bị phần mềm điện tử còn lạc hậu, thiếu thốn, tuy nhiên Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Toàn Thắng động viên, khuyến khích các đơn vị tiếp tục phát huy áp dụng liên thông thuế điện tử để dân đỡ đi lại, mất thời gian, chi phí. “Cải cách từ những việc nhỏ cụ thể, không phải cải cách hành chính luôn là những thứ lớn lao” - ông khuyến khích và động viên.