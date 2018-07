Hỏa tốc lệnh thủy điện Bản Vẽ xả lũ từ 340-1.000 m3/giây

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Nghệ An ngày 28-7, đã có công văn gửi hỏa tốc về việc lệnh vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ (huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An) cắt giảm lẽ cho hạ du.



Công trình nhà máy thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Nguyễn Ngọc Nghĩa.

Theo công văn, lưu lượng nước về Hồ Thủy điện Bản Vẽ lúc 18 giờ chiều 28-7 là 1.207 m3/s và mực nước Hồ thủy điện Bản Vẽ là 190,18 m.

Trong chiều 28-7, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An cũng có công văn hỏa tốc Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh và các các địa phương ở tỉnh Nghệ An ( UBND các huyện Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, TP Vinh và thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh…) về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ cắt giảm lũ.

Theo đó, các đơn vị liên quan thông báo đến chính quyền các cấp, người dân và các tổ chức đang hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy hải sản; các bến đò… biết được thông tin xả lũ để phòng tránh, đảm bảo an toàn. Đồng thời, rà soát phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn cho hạ du, đặc biệt là hệ thống đê điều, các khu tập trung dân cư ở bãi sông để sẵn sàng ứng phó…

Hồ thủy điện Bản Vẽ xả lũ. Ảnh tư liệu.



Trưởng ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An lệnh: "Công ty thủy điện Bản Vẽ vận hành hồ Bản Vẽ xả nước qua công trình với lưu lượng không lớn hơn lưu lượng về hồ để cắt giảm lũ cho hạ du kể từ khi mực nước hồ đạt 192,5 m (theo điều 7 Quyết định số 2125 ngày 1-12-2015 của Thủ tướng Chính phủ).



Thời điểm vận hành 9 giờ sáng 30-7. Lưu lượng xả qua công trình từ 340 m3/giây đến 1.000m3/giây (bao gồm lưu lượng xả qua đập tràn và lưu lượng phát điện qua tổ máy)...".

Hiện người dân vùng hạ du sông Nậm Nơn, sông Lam đang lo lắng và chuẩn bị các phương án ứng phó khi thủy điện xả lũ nước sông dâng, ngập, hạn chế thiệt hại.

Nhà máy thủy điện Bản Vẽ thuộc diện lớn nhất khu vực bắc miền Trung với công suất 320 MW, tổng mức đầu tư hơn 6.700 tỉ đồng, được khởi công năm 2004, chính thức hòa vào lưới điện quốc gia vào năm 2010, sản lượng điện bình quân trên 1 tỷ kWh/ năm.