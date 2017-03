Không buộc phải thay ngay CMND bằng căn cước công dân

“Đến thời điểm này đang tồn tại ba loại giấy tờ tùy thân gồm: CMND chín số, CMND 12 số (thẻ nhựa) và căn cước công dân (CCCD). CMND loại chín số và 12 số cấp trước đây vẫn có giá trị, hiệu lực sử dụng. Người dân không bắt buộc phải làm CCCD để thay thế CMND cũ, mà có thể làm vào thời điểm thích hợp, trước khi CMND cũ hết hiệu lực” - Đại tá Thu nói.

Ông Thu cũng cho biết thêm công dân làm CCCD mới lần này sẽ được cấp thêm một giấy chứng nhận thẻ căn cước mới và CMND cũ trước đây là cùng cấp cho một người để giúp người dân có thể tiến hành thuận lợi các giao dịch trước khi có CCCD mới.

“Nếu người dân nào gặp khó khăn, bị các đơn vị liên quan từ chối, gây khó dễ… khi đem CCCD đi thực hiện các giao dịch đăng ký bằng CMND cũ (như tài khoản ngân hàng, nhà đất, đăng ký số điện thoại…) thì có thể phản ánh với cơ quan công an cấp CCCD cho mình để xử lý” - ông Thu cho hay.

Như đã đưa tin, sáng nay 4-1, cùng với 15 tỉnh khác, toàn TP Hà Nội đã triển khai cấp CCCD tại 31 điểm. Theo PC64 Công an TP Hà Nội, chỉ riêng tại địa điểm 44 Phạm Ngọc Thạch trong sáng nay đã có hơn 200 trường hợp người dân đến làm thủ tục cấp CCCD. Do là ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện cấp CCCD nên lượng người đến làm thủ tục đông hơn khoảng 20% so với trong năm 2015 - khi PC64 Công an TP Hà Nội thực hiện cấp CMND 12 số.

Một cán bộ của PC64 Công an TP Hà Nội cho hay có nhiều người dân tưởng CMND cũ không còn giá trị nên đến làm CCCD để thay thế. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ của bộ phận làm CCCD giải thích thì họ đã ra về. Người nào đăng ký thì vẫn tiếp tục được bộ phận cấp CCCD của PC64 Công an TP Hà Nội giải quyết.