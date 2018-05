Đại tá Lê Văn Mót, Trưởng Công an huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang, thông tin công an tỉnh đã thống nhất hình thức kỷ luật là kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với trưởng và phó Công an thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, vtc.vn thông tin.



Ngoài ra, một cảnh sát khu vực thuộc khu phố 10 cũng bị kỷ luật bằng hình thức tương tự. Ngoài hình thức kỷ luật chính, ba cán bộ công an này còn bị cắt thi đua năm 2018.

Cũng theo Đại tá Lê Văn Mót, đây chỉ là tai nạn nghề nghiệp. Bởi lẽ mục đích thì đúng nhưng phương pháp, địa điểm và cách làm thì không phù hợp. Tuy nhiên, sau vụ việc trên, tình hình mua bán dâm ở địa bàn này đã được hạn chế.

Trước đó, vào ngày 30-1, trên mạng xuất hiện hai clip phản ánh việc một cán bộ Công an thị trấn Dương Đông cầm micro đứng trên vỉa hè đường Cách Mạng Tháng Tám để công khai danh tính người mua dâm và bán dâm. Cán bộ công an này đọc tên, tuổi rồi yêu cầu từng người bước lên phía trước để “kể tội” trước mặt mọi người, trong đó có trẻ em. Sau khi sự việc được báo chí phản ánh, Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Công an huyện Phú Quốc xác minh, xử lý đối với những cá nhân, tập thể có liên quan.