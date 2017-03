Lập ba tổ xác minh vụ “mãi lộ trên đường cao tốc”

Trước đó, ngay sau khi báo đăng, lãnh đạo Công an TP đã giao cho thanh tra phối hợp với Phòng CSGT xác minh. Hai đơn vị này đã lập ba tổ công tác, tìm gặp tài xế của những chiếc xe xuất hiện trong băng ghi hình mà PV báo Pháp Luật TP.HCM ghi được để lấy lời khai.

Theo quy định, CSGT làm sai quy trình tuần tra kiểm soát sẽ bị điều chuyển khỏi lực lượng. Nếu bị kết luận tiêu cực, mãi lộ sẽ bị xem xét xử lý hình sự. Trả lời chất vấn tại phiên họp vừa qua của HĐND TP, Đại tá Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, khẳng định cơ quan điều tra sẵn sàng miễn trách nhiệm hình sự cho tài xế bị ép đưa tiền và mong sự phối hợp của họ để đấu tranh với biểu hiện tiêu cực.

Hai CSGT Đội An Lạc bị tạm đình chỉ công tác và năm CSGT khác bị yêu cầu giải trình về dấu hiệu mãi lộ, tiêu cực. Nguồn tin từ Phòng CSGT TP.HCM cho biết việc xác minh phải hoàn tất trước cuối tháng 12, bước đầu đã thấy rõ dấu hiệu sai quy trình trong việc chặn dừng phương tiện. Về hành vi rút tiền từ túi áo, túi quần và sổ rồi cất tiền vào cốp xe một cách khéo léo, thanh tra sẽ đấu tranh để làm rõ.

Liên quan đến việc làm sai quy trình của hai CSGT Đội Bình Triệu mà tổ công tác của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Tổng cục 7) Bộ Công an phát hiện, Công an TP sẽ có quyết định xử lý sau khi Thanh tra Bộ Công an kết luận.

Nguồn tin từ giới lái xe và quan sát của phóng viên cho thấy sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh tình trạng mãi lộ trên đường cao tốc, hai tuần nay tình trạng chặn dừng nhiều xe mà không xử phạt đã không xuất hiện trên các tuyến đường TP.HCM. Các lái xe cũng không còn chủ quan vi phạm và chung chi để tránh phạt.

NGUYÊN HƯNG