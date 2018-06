Miền Trung, Bắc bộ sắp hứng đợt nắng nóng gay gắt

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên từ ngày mai (29-6), nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, khu vực phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.



Ngày mai nắng nóng gay gắt và xuất hiện trên diện rộng.

Riêng khu vực Hà Nội từ ngày mai nắng nóng xuất hiện trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.



Theo đó, trung tâm cảnh báo, trong 3-5 ngày tới, nắng nóng gay gắt có xu hướng gia tăng ở khu vực Đồng Bằng Bắc bộ và các tỉnh Trung Bộ. Trong đợt nắng nóng kéo dài này, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) phổ biến 37-39 độ C; nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-40 độ C.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng, cấp 1.