Ngày đầu tiên tăng phí quốc lộ 5, nhiều tài xế bức xúc

Vidifi cho biết phí trên quốc lộ 5 tăng bình quân 50%, so với mức thu trước đây. Riêng xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 fit (loại 5) tăng 25%. Nguồn thu được sử dụng để thực hiện duy tu, trùng tu, đại tu đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 5 và phần còn lại để hoàn vốn theo phương án tài chính của dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Giá phí trên quốc lộ 5 từ ngày 1-4. Đối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Vidifi thừa nhận mặc dù mức phí quy định tương đối cao so với điều kiện kinh tế-xã hội và thu nhập hiện nay. Song nếu không tăng phí theo phương án đã được phê duyệt thì không thực hiện được cân đối vốn theo phương án tài chính đã được Chính phủ phê duyệt. Hơn nữa, kể cả sau khi tăng phí tổng doanh thu cũng chưa đủ trả lãi ngân hàng mỗi tháng. Dù vậy, đây là một bước quan trong để có thể thu hồi được vốn cho đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trong 30 năm.