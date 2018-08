Người dân hoảng hốt với tin đồn 'vỡ đập thủy điện'

Sáng 31- 8, cùng với việc nước lũ dâng nhanh gây ngập, ách tắc quốc lộ 7A thì rộ lên tin đồn “vỡ đập thủy điện Bản Vẽ”, nhiều người dân ở hạ nguồn sông Nậm Nơn, sông Cả hoang mang, mang đồ đạc bỏ chạy lên điểm cao.

Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cùng đoàn công tác đã vào trực tiếp kiểm tra hồ thủy điện Bản Vẽ và khẳng định đây là tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội. Hiện hồ thủy điện Bản Vẽ đang an toàn.



Nước lũ trên sông Lam dâng nhanh gây ngập sâu đường giao thông.

Trao đổi với phóng viên, ông Tạ Hữu Hùng, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ, cũng nói hồ chứa nước máy thủy điện Bản Vẽ an toàn.

Ông Hùng cho biết, sau cơn bão số 4, nhà máy thủy điện Bản Vẽ đã góp phần cắt được lũ lớn khi nước về hồ là hơn 4.200m3/s, nhưng chỉ xả lũ 2.500m3/s.

Tuy nhiên, những ngày qua nước lũ từ Lào đổ về qua thượng nguồn sông Nậm Nơn rất lớn hơn 4.200 m3/s và hồ chứa nước đã đầy nên buộc phải mở cửa xả là 4.200m3/s”





Công an giúp người dân huyện Tương Dương di chuyển đồ lên cao tránh lũ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ, từ ngày 30 đến 31-8, trên địa bàn Nghệ An tiếp tục có mưa vừa đến mưa to và rất to nên sẽ xuất hiện đợt lũ. Biên độ lũ trên sông Cả lên mức báo động 1 đến báo động 2.

Hiện có hàng trăm nhà dân và trường học ở các huyện Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Anh Sơn…(Nghệ An) đã bị ngập, sạt lở.