Ông Nguyễn Hữu Tín liên quan những dự án nào của Vũ nhôm?

Năm 2014, ông Kiệt báo bị mất 1 tỉ đồng và 30.000 USD trong bàn làm việc. Vụ mất tiền do một bảo vệ của Sở TN&MT TP.HCM đến công an địa phương trình báo theo yêu cầu của ông Kiệt. Ông Kiệt khai báo số tiền bị mất là tiền cá nhân của ông tiết kiệm được và để lại cơ quan. Đến nay công an chưa tìm ra thủ phạm.