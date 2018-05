Phá cửa nhà giam, trốn truy nã đi... cưới vợ

Đầu năm 2014, Công (24 tuổi, quê xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) đi trộm cắp tài sản rồi bị bắt giữ. Ngày 14-2-2014, Công an huyện Anh Sơn khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Công về tội trộm cắp tài sản.



Công bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Anh Sơn. Trong thời gian tạm giam Công, Nhà tạm giữ Công an huyện Anh Sơn có sửa chữa. Ngày 8-3-2014, Công lợi dụng việc nhà tạm giữ đang trong quá trình sửa chữa đã phá cửa thông gió phía trên rồi chui ra, bỏ trốn. Công bị Công an huyện Anh Sơn ra lệnh truy nã.



Thời gian qua, Công vào Đắk Lắk sử dụng giấy tờ giả thay tên, đổi họ để trốn truy nã. Với họ tên mới, Công cưới một cô gái ở Đắk Lắk, sinh con.

Công an huyện Anh Sơn xác định được Công sinh sống và đã cưới vợ có một con gái ở Đắk Lắk nên đã cử lực lượng gặp gỡ gia đình vận động, khuyên nhủ Công về đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ngày 23-5, Công trở về quê nhà rồi đến Công an huyện Anh Sơn đầu thú.