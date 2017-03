Phạt người mua để dẹp chợ tự phát?

Muốn dẹp chợ phải có lộ trình Chợ tự phát trên đường Phạm Đăng Giảng đã hình thành hơn 10 năm nay, lúc chưa thành lập phường, từ nhu cầu thực tế của người dân khu vực, của công nhân ở KCN Tân Bình, KCN Vĩnh Lộc. Phường có chủ trương dẹp khu chợ này từ lâu. Đi kèm là việc tuyên truyền vận động, buộc ký cam kết không lấn chiếm; xử phạt, tịch thu xe đẩy, xe ba gác tự chế… Tuy nhiên, phường Bình Hưng Hòa không có chợ truyền thống, trong khi đại đa số người dân, công nhân không đủ điều kiện, thời gian mua sắm tại siêu thị. Ngoài ra, do thói quen mua sắm vỉa hè nên các khu chợ tự phát ở nhiều nơi và cả ở đường Phạm Đăng Giảng vẫn tồn tại. Do vậy, phường chỉ có thể làm từng bước, chứ chưa thể dẹp dứt điểm chợ Phạm Đăng Giảng. Theo đó, trước mắt sẽ xử phạt những người lấn chiếm lòng đường, còn trên vỉa hè sắp xếp lại để phục vụ nhu cầu của người dân. Chúng tôi cũng đã yêu cầu tất cả người dân địa phương có nhà hai bên đường Phạm Đăng Giảng cam kết không cho người khác thuê làm nơi mua bán lấn chiếm lòng đường… Cạnh đó, lực lượng trật tự đô thị, bảo vệ dân phố, cảnh sát khu vực sẽ thường xuyên được duy trì để xử lý hành vi đậu xe, mua bán lấn chiếm. Ông LÊ HOÀNG DŨNG, Phó Chủ tịch UBND

phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân Mua bó rau 5.000 đồng, có thể bị phạt 150.000 đồng Việc dẹp chợ tự phát bắt đầu từ người mua sẽ hiệu quả hơn. Theo đó, người mua dừng xe mua hàng, cảnh sát khu vực sẽ lập biên bản phạt nóng về hành vi dựng xe lấn chiếm lòng, lề đường. Mua bó rau có 5.000 đồng nhưng có thể bị phạt 150.000 đồng sẽ khiến họ e ngại nên sẽ “tuyên truyền” cho người khác. Người mua là đối tượng rộng hơn, nếu biện pháp này hiệu quả sẽ mang hiệu ứng xã hội rộng rãi hơn so với việc phạt người bán. Nếu thực hiện như lâu nay, cứ mãi siết người bán thì không hiệu quả bằng vì họ không bán chỗ này thì bán chỗ khác. Nhưng nếu không có người mua thì sẽ không còn người bán. Vì vậy, phường Hiệp Bình Chánh đã lập chín tổ xử phạt nóng để tập trung xử lý những người mua hàng dựng xe lấn chiếm lòng, lề đường ở các chợ tự phát trên địa bàn phường. Ban đầu chỉ nhắc nhở nhưng tái phạm sẽ bị phạt. Đối với đề xuất dẹp 100% chợ tự phát, tôi cho rằng khó khả thi. Hiện nay quy hoạch chợ chưa được thực hiện đầy đủ, chưa đáp ứng nhu cầu của người dân. Do đó, chợ tự phát tồn tại như quy luật tất yếu. Vấn đề là quản lý như thế nào. Riêng chợ tự phát ở đường Hiệp Bình, phường có chủ trương sẽ dẹp hẳn nhưng sẽ có lộ trình cụ thể. Ông TRỊNH TRỌNG THÀNH, Phó Chủ tịch UBND

phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức