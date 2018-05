Sở QH-KT: ‘Dự án Thủ Thiêm thu hồi đúng ranh’

UBND TP.HCM vừa có báo cáo Thủ tướng về 12 vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn TP. Trong số này có 4/12 vụ việc nổi cộm, điển hình là dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm và dự án Khu công nghệ cao.



Dự án Thủ Thiêm: Chờ ý kiến Thủ tướng

Theo đánh giá của TP, các khiếu nại, tố cáo liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm là phức tạp, kéo dài từ năm 2006 đến nay. Các hộ dân khiếu nại chủ yếu tập trung tại các khu vực giáp ranh quy hoạch gồm khu phố 1, phường Bình An (khoảng 4,3 ha) và khu vực tiếp giáp các phường Bình An, Bình Khánh (khu vực giữa hai ranh giới theo Quyết định 255/QĐ-UB-QLĐT và Quvết định 13585/KTST-QH của kiến trúc sư trưởng TP.HCM). Nội dung khiếu nại chủ yếu là xác định ranh quy hoạch; thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cưỡng chế.

Theo báo cáo của TP, từ năm 2009 đến 2017, TP.HCM và trung ương đã có 12 cuộc tiếp xúc.

Ngày 28-2, TP.HCM ban hành Kế hoạch 176 chỉ đạo các đơn vị giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số hộ dân tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ngày 12-3, Sở QH-KT báo cáo UBND TP xác định “phần đất 4,3 ha thuộc khu phố 1, phường Bình An thuộc ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm”. Hiện Hội đồng Thẩm định bồi thường TP.HCM đang nghiên cứu đề xuất chính sách giải quyết cho các hộ dân liên quan phần đất diện tích khoảng 4,3 ha thuộc khu phố 1, phường Bình An. Bên cạnh, Sở Xây dựng cũng báo cáo UBND TP về kết quả rà soát, kiểm tra cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục và hiện trạng đối với các dự án trên phần diện tích 160 ha đất tái định cư tại các phường Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái, An Phú và một phần phường Bình Khánh. Tiếp theo, ngày 21-3, Thanh tra TP có báo cáo kết quả rà soát 109 hồ sơ bồi thường (thuộc nhóm 1, 2, 3, 5). Ngày 8-5, Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng đã chủ trì cuộc họp thống nhất với đề xuất của Thanh tra TP. Vụ việc đã được giao UBND quận 2 có báo cáo đề xuất cụ thể trước ngày 21-5-2018.



Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang bị khiếu nại gay gắt. Ảnh: TL

Mới đây, ngày 15-5-2018, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì họp với bộ, ngành và nguyên lãnh đạo các thời kỳ của TP, lãnh đạo UBND TP để nghe báo cáo và giao Thanh tra Chính phủ sớm có kết luận trình Thủ tướng xem xét, giải quyết.

Dự án Khu công nghệ cao: Sẽ có chứng thư thẩm định

Đối với dự án Khu công nghệ cao (quận 9), UBND TP.HCM cho biết một số hộ dân khiếu nại việc công khai không đúng bản đồ quy hoạch; không lập phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại theo quy định; thu hồi thêm khoảng 33 ha đất ngoài ranh quy hoạch.

Tháng 8-2017, Văn phòng Chính phủ có thông báo, truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đối với báo cáo kết luận tháng 3-2017 của Thanh tra Chính phủ. Thực hiện chỉ đạo trên, UBND TP.HCM chấp thuận đề xuất giao chủ tịch UBND quận 9 chủ động chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất theo quy trình thủ tục hiện hành trong khi chờ hướng dẫn của Bộ TN&MT. Dự kiến trong tháng 5 sẽ có chứng thư thẩm định giá.

Tháng 1-2018, Sở Nội vụ đã có báo cáo về kết quả tổ chức kiểm điểm xong đối với bảy đơn vị (phê bình, rút kinh nghiệm) gồm Ban quản lý Khu công nghệ cao, Sở Tài chính, Sở TN&MT, Sở QH-KT, Sở Xây dựng, UBND quận 9 và Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 9.