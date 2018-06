Tạm giữ 3 người giả công an trà trộn vào đám đông gây rối

Ngày 16-6, Công an TP.HCM tạm giữ Nguyễn Hùng Thái (sinh năm 1995, ngụ quận 1) giả danh công an, mặc quân phục Công an nhân dân mang theo một còng số 8, nón lưỡi trai có in công an hiệu và Trần Quốc Đạt, Vũ Quốc Huy (cùng sinh năm 1979, ngụ quận Gò Vấp) mặc áo khoác có in công an hiệu và dòng chữ Công an thành phố.



Nguyễn Hùng Thái bị tạm giữ vì giả mạo công an. Ảnh: CA

Nhóm này đều mang sắc phục của công an trà trộn vào các đoàn người tụ tập gây rối.

Thủ đoạn của những người này ngoài kích động quần chúng nhân dân thì hành hung để kích động bạo lực. Trong lúc đó, một số đối tượng khác thì quay phim để đăng tải trên mạng xã hội gây nhầm tưởng đây là những công an thật.



Huy và Đạt cũng bị cảnh sát làm việc. Ảnh: CA

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM cũng phát hiện và đưa về trụ sở làm việc 100 người có các dấu hiệu, hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng có mang theo ba lô chứa khẩu hiệu “Phản đối Luật Đặc khu”, “Phản đối Luật An ninh mạng” và bình xịt hơi cay, dao, tuốt nơ vít.





Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Công an TP.HCM cũng khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, tránh để kẻ xấu lợi dụng phục vụ mục đích của các tổ chức phản động, khủng bố lưu vong ở nước ngoài.