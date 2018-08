Tháng 9 có kết luận thanh tra Thủ Thiêm

968 điều kiện đầu tư, kinh doanh được cắt giảm trong tổng số 6.213 điều kiện mà các bộ, ngành Công Thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước, VH-TT&DL... đã thực hiện. Về các thủ tục kiểm tra chuyên ngành, có tổng số 9.936 dòng hàng phải kiểm tra, các bộ dự kiến sẽ đơn giản, cắt giảm 6.003 dòng hàng. Đến nay đã chính thức cắt giảm, đơn giản hóa được 1.689 dòng hàng (đạt 34% so với yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ). Nhìn chung, tỉ lệ cắt giảm đạt thấp so với phương án dự kiến và tiến độ còn chậm so với yêu cầu đặt ra.