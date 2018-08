Thông tin mới về việc sáp nhập cảnh sát PCCC vào công an tỉnh

Ngày 11-8, thông tin từ Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có Công văn gửi Giám đốc Công an các tỉnh/TP: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.



Theo Nghị định 01/2018, cảnh sát PCCC tại 20 tỉnh/TP sẽ được sáp nhập vào công an tỉnh. Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC

Trong Công văn nêu rõ, căn cứ Nghị định số 01/2018 ngày 6-8-2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an, ngày 9-8, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định sáp nhập 20 Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy vào Công an các tỉnh, thành phố tương ứng. Đồng thời, quyết định điều động lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đến nhận công tác tại Công an tỉnh, thành phố.

Trong khi chờ sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trước mắt phân công một đồng chí Phó Giám đốc trực tiếp phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chỉ đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, chiến sĩ thuộc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trước đây duy trì trực ban, trực chiến, tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ đang được giao đảm nhiệm; không làm gián đoạn công tác chuyên môn và công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ở địa phương.

Đến khi sắp xếp ổn định đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và tổ chức công bố Quyết định của Bộ trưởng quy định tổ chức bộ máy của Công an tỉnh, thành phố sẽ thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo mô hình tổ chức mới.

Trước đó, tại buổi họp báo sơ kết công tác sáu tháng đầu năm 2018 và triển khai thực hiện nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an, bộ máy Bộ Công an được xây dựng theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Việc sắp xếp theo nguyên tắc các đơn vị tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị không rõ nhiệm vụ, đối tượng công tác hoặc có chức năng, nhiệm vụ liên quan chặt chẽ với nhau mà trong quá trình hoạt động bắt buộc phải có cơ chế phối hợp thì hợp nhất, sáp nhập, đảm bảo một cơ quan, đơn vị có thể thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan, đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm chính.

Cũng theo Nghị định 01/2018, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an sẽ không tổ chức cấp tổng cục, sắp xếp tinh gọn cơ quan Bộ Công an thành cấp Cục trực thuộc Bộ, sát nhập 20 cảnh sát PCCC tỉnh/TP trực thuộc trung ương vào Công an cấp tỉnh.

Đối với Cục Cảnh sát PCCC, đơn vị này vẫn trực thuộc Bộ Công an như trước đây.