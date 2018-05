Thủ tướng: Một đồng của công nhân cũng rất quý

Đó là trao đổi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi kiểm tra triển khai xây dựng Thiết chế công đoàn và thăm, tặng quà công nhân tại khu nhà trọ tỉnh Hà Nam, chiều ngày 19-5.

Bước vào thăm khu nhà trọ của gia đình ông Lê Văn Tiến, tại xóm 2, thôn Thần Nữ xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên (Hà Nam), Thủ tướng biểu dương gia đình ông Lê Văn Tiến đã xây nhà trọ khang trang, sạch đẹp cho người lao động (NLĐ) thuê, góp phần chia sẻ khó khăn với NLĐ nhập cư.



Thủ tướng trò chuyện với chủ khu trọ và các công nhân.

Thủ tướng, căn dặn chủ nhà trọ tiếp tục phát huy bản lĩnh anh bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, đặc biệt biết giúp đỡ NLĐ như con cháu trong gia đình, không tăng giá nhà trọ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng nhắc nhở chủ trọ cần giữ gìn, bảo đảm tốt vệ sinh môi trường khu nhà trọ, an ninh khu nhà trọ, không để tình trạng nhà trọ bị mất trộm, nếu có dấu hiệu mất an ninh trật tự cần báo ngay cho chính quyền, công an địa phương xử lý kịp thời bởi một đồng của công nhân cũng quý. Chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy trong khu nhà trọ.

Tại đây, Thủ tướng cũng thăm hỏi các công nhân đang thuê trọ về đời sống, mức thu nhập… và tặng quà, bánh kẹo cho 20 cháu nhỏ là con công nhân đang thuê nhà trọ tại đây.



Thủ tướng tặng quà cho công nhân khu xóm trọ

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phú đi kiểm tra việc triển khai xây dựng Thiết chế Công đoàn tại khu công nghiệp (KCN) Đồng Văn II, tỉnh Hà Nam. Tại đây, Thủ tướng đã đi thăm ba căn hộ mẫu.



Thủ tướng thăm Dự án đầu tư xây dựng thiết chế công đoàn, tại Khu công nghiệp Đồng Văn II (Hà Nam) và trò chuyện với công nhân

Nói chuyện với công nhân sau đó, Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm tới đời sống, việc làm của công nhân, lao động.

Dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của công nhân, NLĐ, hạn chế được tình trạng nhảy việc, góp phần xây dựng giai cấp công nhân đáp ứng được nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.



Thủ tướng thăm hỏi các công nhân làm việc tại dự án.

Đồng thời, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, Ban Quản lý Dự án Thiết chế Công đoàn cần thực hiện nghiêm và hoàn thành dự án đúng thời hạn.

Nhắc nhở Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn lao động tỉnh Hà Nam cần ưu tiên đối với các đối tượng NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đang có nhu cầu thật sự về nhà ở để tiếp nhận hồ sơ mua, cho thuê và giúp NLĐ các thủ tục vay vốn ngân hàng...