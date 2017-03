Thực phẩm bẩn: Pháp lý đã đủ, chỉ chờ trách nhiệm

Những con số ấn tượng - Gần 78.000 cơ sở vi phạm ATTP năm 2015. Theo báo cáo công tác ATTP năm 2015 của phó trưởng ban chỉ đạo liên ngành trung ương về ATVSTP do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ký, trong 10 tháng đầu năm 2015, cả nước phát hiện 77.946 cơ sở vi phạm, mới chỉ có 12.980 cơ sở bị xử lý, phạt tiền 6.635 cơ sở với số tiền hơn 24,1 tỉ đồng. - Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, xử lý trên 5.000 vụ vi phạm về ATTP, phạt hành chính trên 17 tỉ đồng; lực lượng công an các cấp (trong đó nòng cốt là lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường) đã phát hiện 3.365 vụ vi phạm pháp luật về ATTP, phối hợp với lực lượng chức năng xử phạt 2.400 vụ, số tiền 16,86 tỉ đồng. - Tính đến 15-12-2015, cả nước có 171 vụ ngộ độc thực phẩm với 4.965 người mắc và 23 trường hợp tử vong. Nguyên nhân gây tử vong do ngộ độc thực phẩm chủ yếu là do độc tố tự nhiên như cá nóc, ốc biển, so biển, cóc, nấm độc…