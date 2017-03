Thủy điện bắt đầu xả lũ qua biên giới

Sáng nay (15-12), Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho hay lũ trên các sông ở Quảng Trị, Bình Định, hạ lưu sông Thu Bồn (Quảng Nam) đang lên, các sông ở Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên đang xuống.

Theo đó, trong 6-12 giờ tới, lũ trên các sông ở Quảng Trị, Bình Định, hạ lưu sông Thu Bồn tiếp tục lên, các sông ở Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi có khả năng lên lại, các sông ở Phú Yên biến đổi chậm.



Mưa lũ đang lên tại các tỉnh miền Trung. Ảnh: NGUYỄN DO

Tình trạng ngập lụt xảy tại các huyện Hương Trà, Phong Điền, Bình Điền, Phú Lộc, Quảng Điền, TP Huế (Thừa Thiên-Huế); Đại Lộc, Quế Sơn, Hiệp Đức, Duy Xuyên, Tiên Phước, Nông Sơn, Bắc Trà My (Quảng Nam); Minh Long, Nghĩa Hành, Trà Bồng, Sơn Tịnh, Sơn Hà, Tư Nghĩa, Đức Phổ (Quảng Ngãi); An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước (Bình Định).

Cảnh báo lũ lớn, kéo dài, ngập lụt sâu, diện rộng có khả năng xảy ra trên các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, ven sông và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên.

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông nên từ nay đến hết ngày 17-12 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định và từ ngày 16 đến 18-12 ở Phú Yên đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to (300-400 mm/đợt).



Sau nhiều ngày mưa lớn, hiện nước đang lên nhanh trên các sông từ Huế đến Bình Định. Ảnh: NGUYỄN DO

Về tình hình hồ chứa, hiện có 11 hồ đang vận hành xả qua cửa van: Kinh Môn, Phú Dụng (Quảng Trị); Tả Trạch, Châu Sơn (Thừa Thiên-Huế); Phú Ninh (Quảng Nam); Liệt Sơn, Diên Trường (Quảng Ngãi); Thuận Ninh, Suối Tre (Bình Định); Krông Buk Hạ, Buôn Yông (Đắk Lắk).



Về thủy điện, đến 6 giờ ngày 15-12, có các hồ đang xả theo quy trình vận hành liên hồ chứa, trong đó các hồ đang xả với lưu lượng lớn là A Lưới, Tả Trạch, A Vương, Sông Tranh 2, Sông Bung 4, Sông Ba Hạ, Buôn Kuôp và Srêpôk 3.

Ngoài ra, đã có một số hồ thủy điện xả qua biên giới gồm các hồ thủy điện Sê San 4A (lưu vực sông Sê San); thủy điện Srêpôk 4A (lưu vực sông Srêpôk) xả qua biên giới ở mức bình thường, chưa phải thông tin cho phía Campuchia. Riêng hồ A Lưới xả điều tiết ở mức 200-500 m3/giây có thông tin cho phía tỉnh Sê Kông (Lào).

Tình hình thiệt hại trong đợt mưa lũ từ ngày 11-12, tính đến 6 giờ ngày 15-12 đã có ba người chết (thêm một người ở Huế) và sáu người bị thương. Diện tích lúa bị ngập úng, hư hỏng là 1.691 ha; rau màu bị thiệt hại là 294 ha; mía bị thiệt hại là 355 ha…

Giá trị thiệt hại tính đến 17 giờ ngày 14-12 là 83,8 tỉ đồng, các địa phương khác đang tiếp tục cập nhật.