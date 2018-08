Thủy điện đồng loạt xả lũ, nhà ngập, quốc lộ 7A ách tắc

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Nghệ An cho biết mưa lớn ở thượng nguồn những ngày qua kết hợp lũ lớn ở nước bạn Lào đổ sang Nghệ An khiến các nhà máy thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê (Nghệ An) đang đồng loạt xả lũ.



Nhà máy thủy điện Bản Vẽ đang xả lũ.

Trong đó, lưu lượng nước về hồ thủy điện Bản Vẽ hơn 4.200 m3/s và đang xả lũ hơn 3.900 m3/s. Đây là lưu lượng nhà máy thủy điện Bản Vẽ xả lũ lớn nhất từ khi thành lập nhà máy đến nay.

Nước thượng nguồn về lớn cộng với các hồ thủy điện đã đầy nước không thể cắt lũ nên nước đổ xuống sông Cả, sông Lam lớn khiến nhiều con đường bị ngập, hàng trăm ngôi nhà đang ngập trong nước lũ màu đỏ đục.



Tuyến quốc lộ 7A (nối quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đi lên cửa khẩu Nậm Cắn, sang nước Lào) qua địa phận huyện Tương Dương có 4 điểm bị ngập úng, cô lập.

Đoạn quốc lộ 7A qua xã Tam Quang, Tam Thái, Thạch Giám (huyện Tương Dương, Nghệ An) bị ngập nặng từ 80 cm đến 2,5m, khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Các phương tiện giao thông đường bộ lên cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đang bị ách tắc.



Quốc lộ 7A (đoạn qua huyện Tương Dương, Nghệ An) đang ngập sâu.

Hiện UBND huyện Tương Dương đã phối hợp với Cục Quản lý đường bộ II, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, CSGT Công an tỉnh Nghệ An và các lực lượng chức năng khác lập rào chắn, canh gác 24/24 giờ tại các điểm ngập úng, không cho người và phương tiện qua lại. Đồng thời huyện giám sát mực nước và yêu cầu các hộ dân ở vùng nguy cơ di dời đến nơi an toàn.

Tại địa bàn các huyện Tương Dương, Con Cuông, Kỳ Sơn, Anh Sơn có hơn 400 hộ dân bị ngập sâu, 5 nhà bị ở bản Vẽ (xã Yên Na, huyện Tương Dương) bị cuốn trôi.