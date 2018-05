Tổng giám đốc EVN làm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Theo đó, xét đề nghị của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, tờ trình của Bộ Nội vụ; căn cứ ý kiến của Ban bí thư, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Hoàng An, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15-5.







Ông Đặng Hoàng An , sinh năm 1965, quê quán Bắc Giang. Ông An là Thạc sỹ Quản lý hệ thống điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Đặng Hoàng An đã tốt nghiệp Kỹ sư Hệ thống điện tại Đại học Điện máy Plzen - Công hòa Czech năm 1988. Sau đó, ông An đã hoàn thành chương trình Thạc sỹ Học viện Công nghệ châu Á (AIT – Thái Lan) năm 1997 với chuyên ngành Quản lý hệ thống điện và năm 2004 với chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Ông An từng trải qua các chức vụ: Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0), Phó tổng giám đốc EVN.

Trước đó, từ tháng 7-2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có quyết định bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An, Phó Tổng Giám đốc EVN giữ chức vụ Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc EVN.