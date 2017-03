TP.HCM sẽ xử nghiêm cán bộ bao che, trù dập

Kinh tế TP.HCM tiếp tục tăng trưởng ổn định Tại hội nghị, trình bày tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND TP về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2016, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết sáu tháng đầu năm tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn TP.HCM ước đạt gần 477.000 tỉ đồng, tăng 7,47% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu ngân sách đạt 143.965 tỉ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ và đạt 48,26% dự toán năm. Các lĩnh vực quan trọng như dịch vụ, công nghiệp và xây dựng, nông nghiệp đều có mức tăng khá so với cùng kỳ năm 2015. Cùng với nhiều chỉ số khác cho thấy kinh tế TP tiếp tục có sự tăng trưởng ổn định trong nửa đầu năm nay. Người đứng đầu các tổ chức Đảng, chính quyền các cấp phải tăng cường đi thực tế, giảm hội họp; thiết lập các kênh thông tin để tiếp nhận và xử lý góp ý của người dân. Nếu việc giải quyết hồ sơ cho dân chậm trễ, chưa thỏa đáng thì ngoài việc xin lỗi hoặc giải thích lý do để người dân biết, còn phải xác định nguyên nhân, đề ra biện pháp khắc phục. Đồng thời làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện không đảm bảo. Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM