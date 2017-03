Trong hai năm, 78 cán bộ, công chức đánh bạc ở Nghệ An bị khởi tố

Theo báo cáo của Công an tỉnh Nghệ An, thời gian qua, tệ nạn đánh bạc có diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh các hình thức đánh bài ăn tiền, xóc đĩa, chọi gà, lô đề... còn xuất hiện thêm một số hình thức mới như cá độ bóng đá, đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử, đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet...

Từ đầu năm 2014 đến 21-12-2015, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã đấu tranh, truy quét, bắt giữ hơn 2.800 vụ đánh bạc với hơn 7.500 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Thu giữ tiền mặt và các tài sản khác có tổng giá trị gần 10 tỉ đồng. Đã khởi tố 537 vụ án với 2.600 bị can, xử lý hành chính hơn 1.520 vụ với gần 5.000 người. Thu nộp ngân sách nhà nước với số tiền hơn 5,2 tỉ đồng.





Ông Trần Xuân Hải (Trưởng Công an xã Hưng Khánh, đang bị đình chỉ công tác) cùng đồng phạm đánh bạc phải hầu tòa ngày 4-3 và hiện chưa tuyên án.

Trong đó, có 141 trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên tham gia đánh bạc (78 cán bộ, công chức bị khởi tố và 63 cán bộ, công chức bị xử lý hành chính).

Tiêu biểu như ngày 5-10-2015, công an bắt quả tang ông Nguyễn Duy Nho - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ (Nghệ An) và ông Nguyễn Trung Hướng - Phó Trưởng phòng Công Thương huyện Tân Kỳ cùng những người khác đang "sát phạt" nhau trên chiếu bạc. Đồng thời, trong đêm 5-10-2015, công an bắt quả tang ông Trần Xuân Hải (trưởng Công an xã Hưng Khánh, huyện Hưng Nguyên) cùng bảy đồng phạm tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc.



Kết luận tại buổi làm việc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Lậm đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của lực lượng Công an tỉnh Nghệ An thời gian qua. Đồng thời, đề nghị công an tiếp tục truy quét, tấn công các ổ nhóm đánh bạc, nhất là đánh bạc chuyên nghiệp, công nghệ cao... xử lý nghiêm gắn với tổ chức xét xử lưu động...