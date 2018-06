Trưởng công an Tuy Phong lên Facebook cảm ơn người dân

Ngày 19-6, Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận), cho biết đến nay Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam 9 thanh niên có hành vi gây rối, chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản xảy ra tại Phan Rí Cửa vào ngày 10 và 11-6.



Những người quá khích bao vây trụ sở PCCC Phan Rí phóng hỏa hôm 11-6



Các nghi can này đều có tuổi đời khá trẻ chỉ từ 18 đến 30 tuổi, chỉ một người tên Nguyễn Văn Mẹo 43 tuổi.

Cơ quan CSĐT cũng đang truy xét một thanh niên có dấu hiệu đóng vai trò là người cầm đầu trong vụ gây rối. Cụ thể người thanh niên này đã tham gia trong hai ngày 10 và 11-6, chỉ đạo những thanh niên quá khích ném đá vào lực lượng cảnh sát trên QL1 và phóng hỏa đốt hơn 10 chiếc xe cảnh sát tại Đội Cảnh sát PCCC & CHCN Phan Rí.

Theo CQĐT trong cả hai ngày, người thanh niên này đều mặc áo thun đen có chữ Pollo, quần sooc đen, đội nón lưỡi trai kéo sụp, mang kính đen và bị khẩu trang.



Người thanh niên chỉ đạo ném đá, bom xăng lực lượng cảnh sát ngày 11-6

Cùng ngày, Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an huyện Tuy Phong, cũng đã gửi thư trên Facebook cá nhân của mình, cảm ơn người dân đã hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự và vận động, kêu gọi người phạm tội, vi phạm pháp luật ra tự thú.



Thư viết: “Trong hai ngày 10, 11-6 tại thị trấn Phan Rí Cửa xảy ra tình hình hàng trăm người dân đi tuần hành bày tỏ chính kiến liên quan đến dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 đã gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A.

Mặc dù các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các lực lượng chức năng đã tích cực tuyên truyền, giải thích, vận động giải tán, giải tỏa ách tắc giao thông nhưng bất thành. Khi lực lượng chức năng triển khai phương án giải tỏa ách tắc giao thông, theo ý kiến chỉ đạo của trên là "giải tỏa ách tắc giao thông nhưng tuyệt đối không gây tổn hại đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân", lực lượng Cảnh sát cơ động đã kiên nhẫn, chịu đựng, nhưng số đối tượng quá kích, manh động đã dùng gậy gộc, gạch, đá và bom xăng tấn công lực lượng thực thi công vụ; đập phá, đốt xe cảnh sát, tấn công, phá hoại trụ sở Đội Cảnh sát PCCC Tuy Phong - Bắc Bình đóng tại khu vực Cầu Nam (Bắc Bình).

Đây là vụ việc vi phạm pháp luật, gây hậu quả rất nghiêm trọng, nặng nề về kinh tế, trật tự trị an và đời sống của nhân dân, cần phải được lên án mạnh mẽ và phải được xử lý nghiêm minh nhất là những đối tượng chủ mưu, cầm đầu, manh động, quá khích, gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước, trong và sau khi xảy ra vụ việc, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã tích cực tham gia vận động, cùng với lực lượng chức năng giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương; thu gom, giao nộp đồ vật, tài sản, phương tiện, công cụ hỗ trợ; vận động, kêu gọi người phạm tội, vi phạm pháp luật ra tự thú, trình diện để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật bằng những hành động, việc làm, nghĩa cử rất cụ thể, thiết thực, hết sức nhân văn, cao đẹp (nhất là việc động viên, tiếp sức, đùm bọc, giúp đỡ số anh em, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động được điều động đến làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương).

Công an huyện Tuy Phong, Công an thị trấn Phan Rí Cửa trân trọng gửi đến đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất; sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu đó đã kịp thời cổ vũ, động viên, giúp cho chúng tôi có thêm nhiều động lực, nỗ lực mạnh mẽ trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đồng thời, kính đề nghị quý ông, bà, anh, chị tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ chúng tôi nhiều hơn nữa để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình với mục tiêu, yêu cầu cao nhất là đảm bảo tốt tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, bảo vệ và giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Một lần nữa chúng tôi xin gởi tới gia đình và quý ông bà, anh chị lời cảm ơn sâu sắc nhất. Chúc gia đình và quý ông bà, anh chị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chào thân ái”