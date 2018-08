Truy tìm người tung tin vỡ đập thủy điện

Từ ngày 28 đến 30-8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc bộ hoạt động mạnh nên địa bàn tỉnh Nghệ An và địa bàn nước bạn Lào giáp tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ, từ ngày 30 đến 31-8, trên địa bàn Nghệ An tiếp tục có mưa vừa đến mưa to và rất to nên xuất hiện đợt lũ. Biên độ lũ trên sông Cả lên mức báo động 1 đến báo động 2. Hiện quốc lộ 7A (đoạn qua huyện Tương Dương) nhiều điểm bị ngập sâu từ 80cm đến 2,5m, ách tắc giao thông và hơn 400 nhà dân ở các huyện Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Kỳ Sơn…(Nghệ An) đang bị ngập sâu.