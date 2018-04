Phát biểu tại lễ tưởng niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông Trần Quốc Vượng (Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương) đã ôn lại quá trình hoạt động cách mạng gian khổ và hào hùng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; những dấu ấn và công lao to lớn của ông để lại cho cách mạng nước ta; sự gắn bó máu thịt với cách mạng miền Nam trong những năm chiến tranh ác liệt nhất; sự quyết liệt và thẳng thắn của ông trong công cuộc đổi mới đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, phát triển nhanh và mạnh mẽ sau này.



Những câu nói nổi tiếng của ông được ghi nhớ trong tâm trí người dân cả nước, những bài báo làm nức lòng cán bộ và nhân dân ký tên N.V.L như một sự cổ vũ, động viên to lớn của người đứng đầu Đảng cho công cuộc đổi mới. Ông thẳng thắn nhìn vào sự thật khi nêu rõ: “Phải nhìn thẳng vào sự thật, phải thấy rằng sự thiếu sót chủ quan của ta là nghiêm trọng và kéo dài. Phải có tinh thần dũng cảm tự phê phán mạnh mẽ và triệt để, để đổi mới. Không như thế chúng ta sẽ rơi vào tình trạng trì trệ kéo dài với những tai họa thực sự - những tai họa không phải do bản chất của chế độ chúng ta gây ra mà là do khuyết điểm của chúng ta gây ra…”.