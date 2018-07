UBND TP.HCM đang chờ Thành uỷ quyết về ông Đoàn Ngọc Hải

“Sau đơn xin rút đơn thôi chức của anh Hải, TP cũng đã tổ chức xuống tiếp xúc, động viên anh Hải. Tuy nhiên, do anh Hải hiện nay là cán bộ thuộc Thành uỷ quản lý nên TP cũng đang chờ Ban cán sự Thành uỷ cho ý kiến”, ông Võ Văn Hoan nói.



Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan. Ảnh Việt Hoa

Nêu quan điểm của TP về việc ông Đoàn Ngọc Hải xin rút đơn từ chức, người phát ngôn của UBND TP nói: "Tôi cũng đã đọc đơn của anh Hải và nhận thấy mong muốn được làm việc cũng là tâm huyết của đồng chí mình".

Ông Hoan cũng thông tin, về việc này, Ban cán sự đảng UBND TP đã tổ chức cuộc họp do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chủ trì. Lãnh đạo TP cũng ghi nhận những nỗ lực của ông Hải trước đây. Việc giải quyết đơn của ông Hải như thế nào, ông Hải sẽ tiếp tục là Phó Chủ tịch UBND quận 1 hay là sẽ được bố trí vào vị trí khác thì UBND TP vẫn đang chờ quyết định của Thành ủy.

Trước đó, ngày 8-1, ông Đoàn Ngọc Hải đã có đơn gửi Thường trực Thành ủy TP.HCM, Thường trực UBND TP, Quận ủy quận 1 và HĐND quận 1 về việc rút đơn xin từ chức.

Trong đơn, ông Hải cho biết lý do ông không muốn xin nghỉ nữa vì không thực hiện được lời hứa lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý lòng, lề đường trên địa bàn quận 1. Do đó, ông mong muốn được tiếp tục làm việc, cống hiến khả năng, sức lực của mình để phục vụ nhân dân, góp phần nhỏ bé của mình vào việc xây dựng TP và đúng với trách nhiệm của người đảng viên. Ông Hải cũng cho hay, sẵn sàng làm việc ở những nơi khó khăn, gian khó, nguy hiểm,… và nhận bất cứ nhiệm vụ gì do tổ chức phân công.