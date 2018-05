‘Việc gì có hại cho dân, cho nước phải cương quyết tránh’

Xử lý cán bộ không có vùng cấm, ngoại lệ Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết vừa qua Đảng ủy công an xác định phải xây dựng lực lượng này là thanh bảo kiếm của Đảng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng phát biểu, đồng thời xây dựng phong cách người công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Về xử lý cán bộ, ông Thành cho biết thời gian qua, ngành đã chủ động xử lý cán bộ vi phạm pháp luật, kỷ cương của ngành với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Từ đó góp phần xây dựng lực lượng của ngành thực sự trong sạch.