Vụ xô xát tại Vũng Áng: Thêm hai người bị bắt

Tang vật thu giữ một máy hàn công nghiệp, 20 kg cuộn dây đồng, 200 m dây điện, 40 m dây cao su, một blăng xích…

Trước đó, ngày 14-5, lợi dụng tình hình lộn xộn xảy ra tại dự án Formosa, Cảnh và An đang làm công nhân tại đây đã trộm cắp số tài sản trên rồi vận chuyển ra xã Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên) để tiêu thụ.

Cho đến chiều 8-6, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ 104 người, trong đó đã khởi tố 36 bị can về hành vi gây rối trật tự và trộm cắp tài sản (các bị can quê ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Dương, Nam Định, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế). Liên quan đến vụ này, dự kiến ngày 10-6 tới đây, TAND tỉnh Hà Tĩnh sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử hai bị cáo tên Tú và Minh (cùng trú tỉnh Nghệ An) về tội trộm cắp tài sản. Tú và Minh đã trộm một máy cắt sắt, một máy hàn, một máy tiện… tại dự án Formosa.

Đ.LAM