Vũng Tàu khách đông kỷ lục trong ngày 30-4

Thời tiết thuận lợi, trong ngày 30-4 các điểm vui chơi, bãi biển ở TP Vũng Tàu đón lượng khách đông kỷ lục: Gần 140.000 lượt người.



Biển Bãi Sau, Vũng Tàu đông nhưng không rác, ăn nhậu.

Các khu vực biển, công viên Bãi Trước, Bãi Dứa lên tới KDL Lan Rừng và đặc biệt là Bãi Sau, TP Vũng Tàu từ sáng đến chiều đông nghẹt du khách vui chơi, tắm biển. Người dân cũng xếp hàng dài tại một số điểm tắm nước ngọt mà TP Vũng Tàu trang bị miễn phí dọc tuyến biển. Ô tô, xe máy nối đuôi nhau chạy rồi đậu lại thành hàng dài, kín quanh các bãi giữ xe.



Các điểm vui chơi khác như khu vực đồi Ô Quắn, đồi Con Heo, tượng Chúa giang tay, núi Lớn, núi Nhỏ cũng được đông đảo người dân, du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh…

Quán ăn và nhà hàng rất đông khách, ngay cả các chợ và vựa bán hải sản cũng tấp nập người đến mua, đóng thùng mang về. Đôi lúc xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ nhưng được lực lượng giao thông điều tiết, đảm bảo lưu thông.

Dưới các bãi tắm, công viên không có tình trạng ăn nhậu, xả rác. Công nhân môi trường đô thị túc trực dọn dẹp, nhặt rác thường xuyên. Ở các lối xuống biển, lực lượng BQL các KDL, Công an TP Vũng Tàu cũng đã làm tốt nhiệm vụ, thường xuyên nhắc nhở du khách, kiên quyết không cho mang đồ ăn, bia xuống bãi biển ăn nhậu.



Khu vực biển sát KDL Lan Rừng.

Công nhân vệ sinh dọn dẹp rác ở biển Bãi Trước thường xuyên.



Người dân, du khách tắm ở biển Bãi Trước.

Ông Phạm Khắc Tộ - Giám đốc BQL các KDL TP Vũng Tàu cho biết tính riêng trong ngày 30-4, hơn 138.200 lượt khách đã đến vui chơi, tắm biển tại Vũng Tàu -?con số đông kỷ lục so với các ngày trước và các dịp lễ trước đây. Tuy nhiên, tình hình ANTT, ăn uống, khách sạn, vệ sinh môi trường được đảm bảo, không có tình trạng tăng giá bán không đúng niêm yết.



Cụ thể, cơ quan chức năng đã cứu vớt 23 trường hợp bị lọt ao xoáy và đưa vào bờ an toàn; 37 cháu bị lạc đã trả về với gia đình; năm trường hợp đã được sơ cứu do sứa cắn và trầy chân. Đặc biệt đã ngăn chặn 107 nhóm khách mang bia, thức ăn xuống bãi biển; yêu cầu 24 nhóm du khách mang bia và thức ăn lên bờ, giải tán ngay 11 nhóm khách ăn tại bờ kè, công viên; lập một biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại bãi tắm Newwave; Công an TP Vũng Tàu đã xử lý 17 trường hợp ăn uống, ăn nhậu xả rác tại nơi công cộng (tổng số tiền là 68 triệu đồng).



Trước đó, theo ông Tộ, trong ngày lễ Giỗ tổ Hùng vương và hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30-4 (28,29-4), TP Vũng Tàu phục vụ 168.600 lượt khách vui chơi tắm biển; cứu vớt 20 trường hợp lọt ao xoáy và đưa vào bờ an toàn; chặn 119 nhóm khách mang bia xuống bãi biển; yêu cầu sáu nhóm mang bia, thức ăn lên bờ; giải tán 19 nhóm ăn nhậu tại bờ kè…