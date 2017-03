Được minh oan sau hơn 20 năm

Đó là trường hợp của ông Phạm Nhứt Hùng (53 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang), nguyên Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý thủy nông huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (cũ). Ông Hùng nguyên là đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang cũ (khóa III, 1985-1989), bị bắt tạm giam cuối năm 1990 rồi vài tháng sau được cho tại ngoại.

Bắt một tội, khởi tố tội khác rồi... lặng lẽ đình chỉ

Cuối năm 1988, ông Hùng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý thủy nông huyện Phụng Hiệp. “Thời điểm này xí nghiệp hợp đồng bơm nước tưới tiêu trên địa bàn tỉnh An Giang. Tôi được giao phụ trách và cùng ông Lê Quốc Sĩ - đội trưởng đội thuyền bơm dẫn anh em công nhân đến An Giang thực hiện hợp đồng bơm nước cho bà con nông dân, HTX” - ông Hùng nhớ lại.

Công việc trôi chảy trong thời gian đầu nhưng sang năm 1990, do gặp lũ lớn dẫn tới mất mùa nên nông dân không có tiền trả chi phí bơm tưới. Nguồn thu không có, xí nghiệp bị lỗ và đột nhiên mọi chuyện đổ lên đầu ông Hùng và ông Sĩ. Ngày 22-11-1990, Công an huyện Phụng Hiệp ra quyết định tạm giữ hai ông trong thời hạn ba ngày để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN. Đến ngày 25-11-1990, công an huyện khởi tố, bắt tạm giam cả hai ông bốn tháng về hành vi sử dụng trái phép tài sản XHCN. Tới tháng 2 và 3-1991, hai ông mới lần lượt được cho tại ngoại.





Công an huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang công khai xin lỗi ông Phạm Nhứt Hùng. Ảnh: G.TUỆ

“Từ khi được tại ngoại, tôi liên tục khiếu nại khắp nơi nhưng chẳng thấy cơ quan nào giải quyết. Mãi đến năm 2001, tôi được công an huyện mời đến giao cho quyết định đình chỉ điều tra. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết kiện tới cùng để đòi công lý cho mình” - ông Hùng nói.

“Xin nhận thiếu sót, trách nhiệm”

Trong hơn 20 năm sau đó, ông Hùng kiên trì khiếu nại từ địa phương đến trung ương. Phải đến cuối tháng 2-2012, Công an tỉnh Hậu Giang chính thức có văn bản khẳng định trường hợp của ông Hùng là “vụ bắt oan sai phải được xem xét giải quyết”. Và sáng 18-6, sau gần 24 năm xảy ra sự việc, Công an huyện Phụng Hiệp chính thức công khai xin lỗi ông Hùng.

Tại buổi xin lỗi, trước sự chứng kiến của gần 40 người dân, đại diện chính quyền địa phương và đại diện VKSND huyện Phụng Hiệp, Thiếu tá Ngô Thanh Liêm - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Phụng Hiệp nhìn nhận cơ quan công an đã có thiếu sót trong quá trình tiến hành tố tụng, gây oan cho ông Hùng. “Tôi đại diện Cơ quan CSĐT Công an huyện Phụng Hiệp xin nhận thiếu sót, nhận trách nhiệm với anh Hùng và gia đình về điều này” - Thiếu tá Liêm nói.

“Khi từ trại tạm giam trở về, tôi bỗng trở thành người xa lạ với cơ quan, đồng nghiệp. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi phải đi làm thuê, xoay xở đủ thứ nghề để sống và đi tìm lại sự trong sạch cho mình” - ông Hùng kể. Từ một người có địa vị trong xã hội, ông Hùng phải lang bạt khắp nơi, khi làm công cho lò đường, khi đi làm thuê cho trại cá hoặc theo bạn bè ra Côn Đảo trồng cây mướn để có tiền gửi về phụ vợ nuôi con…

“Đến năm 2005, tôi được nhận vào làm nhân viên hợp đồng của Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Phụng Hiệp và bắt đầu kế hoạch học thêm bằng đại học chuyên ngành kinh tế. Chính nhờ vợ động viên mà tôi mới có bước ngoặt mới này, nếu không tôi đã ngã quỵ từ lâu rồi” - anh Hùng chia sẻ.

Nghe chồng nói, chị Lê Thị Diễm Phúc cười: “Mừng lắm chú ơi. Giờ thì mọi thứ rõ ràng hết rồi, tôi cũng an tâm vì ảnh không còn khổ tâm, đau đáu vì nỗi oan đè nặng hơn 20 năm nữa”. Còn anh Hùng khi được mời phát biểu đã nói mà giọng nghèn nghẹn, đôi mắt đỏ hoe: “Tôi xin gửi lời cảm ơn đến bà con suốt thời gian qua đã động viên để tôi có đủ nghị lực, kiên trì đi đến cùng và được minh oan như ngày hôm nay”.

GIA TUỆ