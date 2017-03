Bệnh nhân Sing thoát án tử nhờ báo động đỏ liên viện

Chiều 20-3, ThS.BS Trần Hòa – Trưởng đơn vị can thiệp nội mạch – BV Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết vừa cứu sống bệnh nhân B.H.B (59 tuổi, quốc tịch Singapore) được chuyển khẩn từ BV An Bình sang do bị nhồi máu cơ tim cấp nhờ quy trình báo động đỏ liên viện giữa hai BV.

Theo khai thác bệnh sử, trong buổi ăn chiều, ông B. lên cơn đau ngực dữ dội sau xương ức. Cơn đau kéo dài hơn 30 phút thì ông được đưa đến cấp cứu tại BV An Bình trong tình trạng bất tỉnh kéo dài, hôn mê, mạch và huyết áp không đo được, điện tâm đồ cho thấy ông B. bị rung thất gần ngưng tim.



Nếu không được can thiệp cấp cứu để tải thông mạch máu bị tắc khả năng tử vong của bệnh nhân sẽ rất cao ẢNH: HÀ PHƯỢNG



Tại đây các y bác sĩ BV An Bình đã nhanh chóng xử trí cấp cứu người bệnh bằng sốc điện, đặt nội khí quân để thở máy, dùng các thuốc điều trị rối loạn nhịp, các thuốc vận mạch để nâng huyết áp. Sau 15 phút hồi sức tích cực, tim người bệnh đập lại, huyết áp có nhưng rất thấp, đo điện tâm đồ lúc sau này thấy có dấu hiệu nhồi máu cơ tim tối cấp thành dưới. Nếu không được can thiệp cấp cứu để tải thông mạch máu bị tắc thì gần như là khả năng tử vong rất là cao.

Do đó, BV An Bình đã thông báo với bác sĩ can thiệp nội mạch của BV ĐH Y Dược qua điện thoại, quyết định chiến lược điều trị tiếp theo là chuyển khẩn người bệnh qua BV ĐH Y Dược để can thiệp mạch vành cấp cứu. 60 phút sau khi nhập viện, bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Theo PGS.TS.BS Trương Quang Bình – Phó Giám đốc BV ĐH Y Dược TP.HCM, Giám đốc Trung tâm tim mạch, đối với loại bệnh lý nguy hiểm này, thời gian càng kéo dài thì cơ hội cho người bệnh càng mất dần, tỷ lệ tử vong sẽ tăng lên. Nếu người bệnh đến trễ quá 12 tiếng kể từ khi có cơn đau thì cơ hội can thiệp thành công sẽ không còn nữa.



Ngay khi đưa đến BV ĐHYD, bệnh nhân được can thiệp trực tiếp mà không phải trải qua khâu thủ tục ban đầu ẢNH: H.P

BS Hòa cũng nhận định: “Trong tình huống này, người bệnh đã rất may mắn vì đã đến BV An Bình sớm để được xử trí ban đầu tốt cũng như được chuyển viện kịp thời đến BV ĐHYD với đầy đủ các phương tiện hỗ trợ. Hiện tại, Trung tâm tim mạch B VĐHY D đã liên kết với nhiều BV tại các địa phương cũng như bố trí đội ngũ chuyên môn trực 24/7, trung bình mỗi ngày trung tâm tiếp nhận 1-2 trường hợp chuyển viện cấp cứu".