Lộ diện nhiều người đẹp bán dâm

Ngày 4-6, liên quan đến vụ “phá đường dây mại dâm người mẫu, hoa khôi”, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM tạm giữ thêm nghi can Lê Quang Tuấn Anh (tự Kevin Lê, hành nghề chăm sóc sắc đẹp tại quận Phú Nhuận) để điều tra, xử lý về hành vi môi giới mại dâm. Bên cạnh đó, cơ quan công an đang tổ chức truy bắt một nghi can tên Huy nắm vai trò quan trọng trong đường dây mại dâm này.

Truy bắt các môi giới

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã cho gia đình bảo lãnh Trần Thị Hoa (người mẫu, diễn viên điện ảnh với nghệ danh Thiên Kim) đang bị điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Lý do, Hoa đang mang thai nên tạm thời được tại ngoại. Hoa từng đoạt giải á hậu trong cuộc thi Miss Shining Beauty (Người đẹp tỏa sáng) vào đầu tháng 1-2012. Người đẹp này còn tham gia một vai diễn trong bộ phim “Lệnh xóa sổ”.

Được biết ngoài ba nghi can là Mỹ Xuân (hoa hậu Nam Mê Kông 2009), Trần Quang Mai (hành nghề chăm sóc sắc đẹp), Nguyễn Hữu Đạt (tài xế cho một công ty truyền thông) còn có hai nghi can được xác định có vai trò môi giới. Hiện cơ quan công an đã triệu tập gần 20 người mẫu, diễn viên, ca sĩ… đến làm việc để điều tra làm rõ.

Hoa hậu Mỹ Xuân, nghi can môi giới mại dâm và các người mẫu, diễn viên, ca sĩ có liên quan bị công an triệu tập, điều tra. Ảnh: HT

Theo điều tra, Mỹ Xuân ngoài việc môi giới cũng tham gia trực tiếp bán dâm với giá 2.000-2.500 USD/lần. Trong đó có một số lần Mỹ Xuân lấy nhà riêng là căn hộ tại chung cư Bình Khánh (phường Bình Khánh, quận 2) để làm điểm hẹn với các đại gia do Hoa giới thiệu. Sau khi bị bắt, “tú bà” Mỹ Xuân đã khai ra nhiều tên tuổi trong giới người mẫu, hoa khôi tham gia làm gái bán dâm. Hiện cơ quan công an đang làm rõ về tính xác thực lời khai của Mỹ Xuân.

Hai trong số “chân dài” trong đường dây được xác định là LTYD - (đoạt danh hiệu hoa khôi trong một cuộc thi sắc đẹp tại Bến Tre vào năm 2010). NTMN, nghệ danh là NT, người mẫu của công ty thời trang, từng tham gia vào một vai phụ trong bộ phim truyền hình nhiều tập “Bước chân hoàn vũ” phát sóng vào đầu năm 2010. Đây chính là 2/4 chân dài bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang vui vẻ với các đại gia trong hai khách sạn trên địa bàn quận 1, TP.HCM.

Ngoài ra còn có P., hành nghề diễn viên, người mẫu, ca sĩ phòng trà. P. từng tham gia vào một vai diễn trong bộ phim “Bẫy cấp 3” đang bị cấm phát hành vì một số lý do. Được biết P. đang dự tính tham gia cuộc thi Hoa hậu Nam Mê Kông 2012 sắp diễn ra trong thời gian tới.

Gắn “mác” để “câu” đại gia

Được biết các “chân dài” trong đường dây mại dâm trên có hàng loạt chiêu trò để đánh bóng tên tuổi như tham gia đóng phim để gắn “mác” diễn viên, dù chỉ được phân vai phụ. Các cô biểu diễn thời trang, xin đi hát ở các tụ điểm ca nhạc nhỏ lẻ, tiền công chỉ vài trăm ngàn đồng để được gọi là ca sĩ…

Ngoài ra còn chiêu “độc” như chụp ảnh nóng, phát tán trên mạng để được câu tít là “hot girl”. Các cô “chân dài” sẵn sàng tham gia vào các cuộc thi nhan sắc được tổ chức tràn lan cấp quận, huyện hoặc vùng miền để kiếm giải dù là giải phụ. Bởi từ các danh hiệu “người mẫu, diễn viên, ca sĩ” các “chân dài” sẽ được các tú bà, tú ông nâng giá cho các cuộc mua bán dâm với mức khủng 2.000-2.500 USD/lần. Chưa kể, nếu đi khách theo “sex tour” (trong vòng ba ngày), các “chân dài” sẽ nhận thù lao 20.000-25.000 USD/tour.

HOÀNG TUYẾT