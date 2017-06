Nhật Bản chuyển giao kỹ thuật tim mạch cho BV Đồng Nai

Ngày 22-6, Bác sĩ Takahide Suzuki, một chuyên gia can thiệp tim mạch của Nhật Bản đã có buổi làm việc, chuyển giao các kỹ thuật can thiệp mạch vành có tổn thương khó và cập nhật các kiến thức về tim mạch can thiệp cho các bác sĩ Khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.



Tại buổi làm việc, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Takahide Suzuki, các bác sĩ Khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã thực hiện thành công 2 ca bệnh khó, tắc mạch vành mãn tính do mạch máu bị vôi hóa, khó can thiệp tái tạo mạch máu.

Sau gần 2 năm triển khai hoạt động, Khoa tim mạch can thiệp Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã thực hiện gần 1,3 ngàn ca can thiệp tim mạch, trong đó có hơn 500 ca nhồi máu cơ tim cấp được cứu sống kịp thời. Đến nay, bệnh viện đã triển khai được phần lớn các kỹ thuật trong can thiệp mạch vành và các bệnh lý tim bẩm sinh.