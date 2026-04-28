Câu chuyện kỳ lạ về tấm thiệp mời dự lễ 'trở về từ cõi chết' 28/04/2026 14:08

(PLO)- Cặp vợ chồng ở Gia Lai may mắn thoát chết sau tai nạn thập tử nhất sinh đã làm thiệp mời dự tiệc với nội dung lạ: "trở về từ cõi chết".

Nhiều ngày qua, người dân ở Gia Lai truyền tay nhau tấm thiệp mời dự lễ có nội dung kỳ lạ “từ cõi chết trở về” của hai vợ chồng ngụ phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Đằng sau tấm thiệp mời là câu chuyện khá hy hữu.

Sau tai nạn thập tử nhất sinh, vợ chồng bà Thu quyết định làm lễ "trở về từ cõi chết".

Chủ nhân thiệp mời khác thường này là của vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu (42 tuổi, ngụ tổ 7, phường Hội Phú, Gia Lai) và chồng Nguyễn Ngọc Hào (43 tuổi) làm nghề buôn bán thịt heo tại chợ Trà Bá, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Theo bà Thu chia sẻ, vợ chồng bà làm thiệp mời này nhằm mời người thân, họ hàng và bạn bè đến chung vui với gia đình sau vụ tai nạn thập tử nhất sinh, may mắn trở về từ cõi chết.

Câu chuyện xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 15-3, vợ chồng bà Thu chở thịt heo từ nhà ra chợ để bày bán và không may gặp tai nạn.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Ngọc Hào.

Thời điểm này, vợ chồng bà vừa chạy đến cổng chợ Trà Bá, bất ngờ bị một xe tải tông mạnh từ phía sau. Cú va chạm khiến hai vợ chồng bị hất văng, đập mạnh vào thùng rác ven đường và được người dân ở gần đó đưa đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, bà Thu được chẩn đoán bị gãy bảy xương sườn, nứt khớp háng, tổn thương lá lách và phổi. Chồng bà bị chấn thương nặng vùng đầu, cổ, gãy ba xương sườn, phải chuyển gấp vào một bệnh viện ở TP.HCM cấp cứu.

“Thời điểm đó, vợ chồng tôi đều bất tỉnh. Nhiều người nghĩ chúng tôi khó qua khỏi”, bà Thu nhớ lại.

Sau gần 50 ngày chiến đấu với các vết thương và vượt qua cơn nguy kịch, dần hồi phục, có thể trở lại cuộc sống bình thường. Trong thời gian này, vợ chồng bà được nhiều người thân quan tâm giúp đỡ, động viên vượt qua giai đoạn khó khăn.

“Vợ chồng tôi cảm thấy may mắn vì đã tai qua nạn khỏi. Vì vậy, tôi muốn làm một bữa cơm để cảm ơn mọi người đã giúp đỡ lúc hoạn nạn nhất”, bà Thu chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hào, thiệp mời có nội dung “từ cõi chết trở về” là cách nói thể hiện sự trân quý về cuộc sống sau tai nạn. Ban đầu, gia đình định mời miệng nhưng sợ mọi người ngại nên mới in thiệp để thể hiện sự trân trọng.

"Gia đình trân trọng mời mọi người đến dự, chứ không nhận quà, phong bì. Dự kiến, gia đình mời khoảng 130 người đến chung vui", ông Hào nói.

Là người chứng kiến vụ tai nạn, ông Nguyễn Thanh Tú (48 tuổi, ngụ phường Hội Phú), cho biết ông nhớ rõ khoảnh khắc ám ảnh hôm đó. “Lúc tai nạn, vợ chồng anh chị Thu Hào đều bất tỉnh, trên người nhiều vết thương. Chứng kiến hiện trường, ai cũng nghĩ khó có cơ hội sống sót. Nhưng rồi điều kỳ diệu đã xảy ra”, ông Tú nói.