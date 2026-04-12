Khoảnh khắc người phụ nữ tông rào chắn tàu hỏa, thoát chết trong gang tấc 12/04/2026 08:49

(PLO)- Bà N chạy xe máy tốc độ cao đã tông rào chắn rồi ngã nhào ngay đường ray khi đoàn tàu vừa chạy tới.

Ngày 12-4, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phối hợp với Công an xã Thuận Nam lập biên bản, xử lý bà BTKN (37 tuổi, ngụ xã Thuận Nam) về hành vi vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển.

Clip ghi lại khoảnh khắc người phụ nữ tông rào chắn đường ngang.

Trước đó, khoảng 8 giờ 40 ngày 10-4, tại khu vực đường ngang Km1422 + 400 giao cắt giữa đường bộ và đường sắt đoạn qua xã Thuận Nam (do Công ty CP đường sắt Thuận Hải quản lý), các nhân viên phát hiện bà N điều khiển xe mô tô cố tình điều khiển phương tiện vượt qua rào chắn.

Lúc này, bà N chạy tốc độ cao, không quan sát đã tông rào chắn ngã xuống đường. Phát hiện sự việc, các nhân viên gác chắn đã kịp thời kéo bà N ra khỏi khu vực nguy hiểm khi đoàn tàu sắp chạy tới. Rất may bà N không bị thương.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của bà N đã vi phạm quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt.

Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng, đe dọa an toàn của bản thân người điều khiển phương tiện và các phương tiện đường sắt đang lưu thông.