Kịp thời cứu 2 du khách TP.HCM bị lạc khi khám phá Mũi Đôi 06/04/2026 17:57

(PLO)- Hai du khách đến từ TP.HCM bị lạc khi khám phá khu vực Mũi Đôi may mắn được lực lượng chức năng tìm thấy.

Chiều 6-4, ông Võ Đình Cháu, Phó chủ tịch UBND xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa, cho biết lực lượng chức năng của xã phối hợp với Đồn Biên phòng Đầm Môn tổ chức tìm kiếm, cứu hộ thành công hai du khách ngụ TP.HCM bị lạc khi khám phá ở khu vực núi Mũi Đôi.

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 35 ngày 5-4, lực lượng chức năng nhận tin báo về việc hai du khách là Trần Anh Na và Vòng Vĩnh Tài (cùng ngụ TP.HCM) bị lạc khi đi khám phá khu vực núi Mũi Đôi.

Hai du khách được lực lượng chức năng cứu kịp thời. Ảnh: ĐL

Tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã Đại Lãnh tổ chức lực lượng phối hợp với Đồn Biên phòng Đầm Môn triển khai các phương án tìm kiếm. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp với đồi núi, ghềnh đá nên việc tìm kiếm gặp khó khăn.

Đến khoảng 10 giờ ngày 5-4, lực lượng tìm kiếm đã xác định được vị trí của hai du khách, đồng thời tiếp cận, cứu kịp thời họ về đất liền an toàn. Sau khi được cứu, sức khỏe hai du khách ổn định.

Theo UBND xã Đại Lãnh, khu vực Mũi Đôi có địa hình phức tạp, do đó du khách nào muốn khám phá nơi này phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện liên lạc, trang thiết bị cần thiết; đồng thời thông báo lịch trình cho lực lượng chức năng địa phương để đảm bảo an toàn.