Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số 28/04/2026 15:56

Ngày 28-4, tại xã Châu Pha, TP.HCM, Hội Khoa học kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động Việt Nam phối hợp các đơn vị tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và ra mắt Viện Nghiên cứu An toàn và Sức khỏe cộng đồng.

Phòng ngừa tai nạn lao động từ sớm, từ xa

Tham dự lễ có ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM cùng lãnh đạo phòng Việc làm - An toàn lao động, Sở Nội vụ TP; GS.TS Lê Vân Trình, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động Việt Nam cùng đại biểu các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo địa phương.

GS.TS Lê Vân Trình, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động Việt Nam phát động Tháng hành động. Ảnh: Khánh Nam

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM cho biết, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm nay sẽ được triển khai với quy mô cấp Thành phố với chủ đề: “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số” trong những ngày đầu tháng 5 sắp tới.

Đây là thông điệp có ý nghĩa rất thiết thực trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào quản trị phát triển; đồng thời cũng là yêu cầu cấp thiết để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ sớm, từ xa, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM (thứ 3, từ phải qua) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. Ảnh: KN

Theo ông Khánh, những năm qua, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố đã có chuyển biến tích cực; số vụ tai nạn lao động có xu hướng giảm, nhiều doanh nghiệp, địa phương làm tốt công tác phòng ngừa, cải thiện điều kiện làm việc được nhân rộng. Tuy vậy vẫn còn một số nơi, người lao động chưa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động…

Tăng cường giám sát công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Thay mặt lãnh đạo Sở Nội vụ, ông Trần Quốc Khánh đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động về vị trí, vai trò của công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Quan tâm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong tuyên truyền, huấn luyện, giám sát, cảnh báo nguy cơ và đánh giá mức độ an toàn tại nơi làm việc.

Tăng cường đào tạo, huấn luyện thực chất, nhất là với lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ an toàn tại cơ sở; nâng cao kỹ năng nhận diện nguy cơ, đánh giá rủi ro và xử lý tình huống cho người lao động.

Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động Việt Nam tặng bằng khen cho ông Lê Duy Thặng, Phó Chủ tịch Hội, Chủ tịch Liên chi hội Khoa học Kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động Đông Nam Bộ về những đóng góp xuất sắc của cá nhân trong hoạt động năm 2025. Ảnh: KN

Các doanh nghiệp thường xuyên rà soát quy trình, nội quy, điều kiện làm việc, kiểm soát máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Đồng thời quan tâm chăm lo tốt hơn cho người lao động, nhất là những người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

Ông Khánh khẳng định, Sở Nội vụ sẽ quan tâm, chỉ đạo các phòng chuyên môn đẩy mạnh công tác kiểm tra những nơi có nguy cơ rủi ro cao; tăng cường giám sát công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện và tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong hoạt động này.

Ông tin tưởng, với sự quan tâm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và sự đồng hành của doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và người lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn TP sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó góp phần bảo đảm nguồn nhân lực bền vững, phục vụ yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Tại lễ phát động, Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động Việt Nam cũng công bố quyết định tặng bằng khen cho ông Lê Duy Thặng, Phó Chủ tịch Hội, Chủ tịch Liên chi hội Khoa học Kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động Đông Nam Bộ; trao giấy khen cho 7 hội viên về những đóng góp xuất sắc của cá nhân trong hoạt động năm 2025.