TP.HCM: Khuyến khích đưa AI vào phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động 21/04/2026 10:38

(PLO)- TP.HCM tập trung chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn lao động theo hướng hiện đại, bền vững trong năm 2026.

Sở Nội vụ TP.HCM vừa ban hành kế hoạch về tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2026 trên địa bàn thành phố, nhằm tạo cao điểm hành động đồng bộ trong các cấp, ngành và doanh nghiệp, nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật và tăng cường các giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hướng chủ động, bền vững.

Với chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”, Tháng hành động diễn ra từ ngày 1-31.5, hướng tới cụ thể hóa yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn cho người lao động.

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, kế hoạch tập trung thúc đẩy chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về ATVSLĐ, từ cấp quản lý đến doanh nghiệp và người lao động; chuyển mạnh từ “ứng phó” sang “phòng ngừa”, giảm thiểu tai nạn lao động ngay từ khâu nhận diện nguy cơ.

Người lao động đến công trường để thi công. Ảnh minh họa: HẢI NHI

Trong thời gian triển khai, TP.HCM sẽ đẩy mạnh tuyên truyền theo hướng đa dạng, hiện đại, ứng dụng nền tảng số để lan tỏa thông điệp an toàn lao động. Thành phố tập trung phổ biến quy định pháp luật, hướng dẫn kỹ năng làm việc an toàn theo từng ngành nghề. Đồng thời, phân tích các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp điển hình nhằm cảnh báo, phòng ngừa.

Song song, thành phố nhân rộng các mô hình, sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc, hướng tới môi trường “xanh - sạch - đẹp - an toàn”; tổ chức các hội nghị, tọa đàm chuyên đề đối với những ngành nghề có nguy cơ cao như xây dựng, cơ khí, hóa chất nhằm nhận diện rủi ro và chia sẻ giải pháp nâng cao an toàn lao động.

Điểm mới của Tháng hành động năm 2026 là tăng cường ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), trong quản lý ATVSLĐ. Doanh nghiệp được khuyến khích triển khai các giải pháp số để giám sát điều kiện làm việc theo thời gian thực, phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn và phân tích dữ liệu để cảnh báo kịp thời.

Cùng với đó, TP.HCM tăng cường kiểm tra, giám sát trực tiếp và gián tiếp tại các lĩnh vực có nguy cơ cao như thiết bị áp lực, thiết bị nâng, điện, hóa chất, xây dựng, hàn cắt kim loại, làm việc trong không gian hạn chế… Các vi phạm về an toàn lao động sẽ bị xử lý nghiêm nhằm tăng tính răn đe.

Công tác tập huấn, hướng dẫn kỹ năng làm việc an toàn tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là với người lao động làm việc trong môi trường nguy hiểm hoặc vận hành máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt; đồng thời nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý tại cơ sở.

Trong tháng hành động, TP.HCM dự kiến trao 100 suất quà cho người lao động bị tai nạn lao động và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ.

Sở Nội vụ TP.HCM giao Phòng Việc làm - An toàn lao động làm đầu mối triển khai, phối hợp tổ chức lễ phát động, hội nghị, tập huấn và kiểm tra. UBND các phường, xã, đặc khu và doanh nghiệp được yêu cầu xây dựng kế hoạch hưởng ứng phù hợp thực tế, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

Thông qua Tháng hành động năm 2026, TP.HCM kỳ vọng tạo chuyển biến đồng bộ trong nhận thức và hành động, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số.

Được biết, Lễ phát động dự kiến được tổ chức ngày 7-5 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, với sự tham gia của các sở, ngành, doanh nghiệp và người lao động.