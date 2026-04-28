Đồng Nai sẽ biến khu bảo tồn thành trung tâm du lịch sinh thái lớn nhất Đông Nam Bộ 28/04/2026 10:41

(PLO)- Đồng Nai sẽ phát triển khu bảo tồn Thiên nhiên – Văn hoá Đồng Nai trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng lớn nhất Đông Nam Bộ.

Ngày 28-4, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án điều chỉnh, bổ sung Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (khu bảo tồn) giai đoạn 2021-2030.

Theo quy hoạch, khu bảo tồn sẽ phát triển 51 điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí với tổng diện tích hơn 42.500 ha. Đồng thời, 37 tuyến du lịch sinh thái được hình thành trên cơ sở các tuyến đường tuần tra rừng và đường mòn hiện có, với tổng chiều dài khoảng 1.229 km.

Các sản phẩm du lịch dự kiến gồm công viên thể thao hàng không, khu nghỉ dưỡng cao cấp, vườn thực vật và dược liệu, khu nuôi động vật bán hoang dã (safari), khu tham quan di tích chiến tranh.

Tổng vốn thực hiện đề án giai đoạn 2026-2030 ước dự án gần 1.000 tỉ đồng, chủ yếu huy động từ nguồn xã hội hóa.

Động vật hoang dã tại Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai. Ảnh: KBT

Đến năm 2030, tỉnh ưu tiên khai thác tám điểm du lịch tiềm năng tại khu vực hồ Bà Hào, ven hồ Trị An và vùng rừng sản xuất, theo hình thức cho thuê môi trường rừng có kiểm soát, đảm bảo hài hòa giữa phát triển và bảo tồn.

Lượng khách dự kiến đạt 180.000-220.000 lượt mỗi năm, trong đó khách nội địa chiếm khoảng 92-95%, khách quốc tế 5-8%. Ngành du lịch tại đây dự kiến tạo việc làm cho 250-300 lao động, phần lớn là người địa phương.

Theo đó, tỉnh Đồng Nai sẽ phát triển Khu bảo tồn trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giáo dục môi trường cấp vùng Đồng Nam Bộ, gắn kết hài hoà giữa bảo tồn thiên nhiên, phát huy giá trị văn hoá, lịch sử, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và bền vững.

Việc phát triển du lịch sẽ gắn với khai thác hợp lý tài nguyên rừng, cảnh quan hồ và giá trị lịch sử Chiến khu Đ, hướng tới mô hình du lịch sinh thái có trách nhiệm, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.

Du lịch sinh thái cũng được xác định là cầu nối giữa bảo tồn và phát triển, đóng góp vào các mục tiêu tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số và thích ứng biến đổi khí hậu.