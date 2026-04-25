Phát hiện 5 rìu đá niên đại đến 8.000 năm tại một hang động ở Phong Nha – Kẻ Bàng 25/04/2026 17:26

(PLO)- Những rìu đá này được xác định có niên đại khoảng 6.000 đến 8.000 năm tuổi, nằm trong hệ thống văn hóa Bàu Tró.

Ngày 25-4, bà Lê Thị Hoài Hương, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Trị thông tin vừa tiếp nhận hai rìu đá do Tiến sĩ Howard Limbert, Trưởng đoàn thám hiểm hang động Anh – Việt trao tặng.

Rìu đá được tìm thấy có niên đại khoảng 6000 đến 8000 năm. Ảnh: Mai Thế Trung.

Theo đó, vừa qua đoàn thám hiểm hang động Anh – Việt thực hiện khảo sát nhiều hang động mới tại khu vực Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Khi khảo sát ở hang Én, đoàn đã phát hiện năm chiếc rìu đá.

Qua đánh giá ban đầu, các chuyên gia của Bảo tàng tỉnh Quảng Trị xác định đây là những chiếc rìu đá thuộc thời kỳ đá mới, nằm trong hệ thống văn hóa Bàu Tró. Các hiện vật có niên đại khoảng 6.000 - 8.000 năm.

Tiến sĩ Howard Limbert, trưởng đoàn thám hiểm hang động Anh – Việt trao tặng rìu đá cho Bảo tàng tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Mai Thế Trung.

Các hiện vật được chế tác từ đá silic, gồm hai dạng chính là rìu vai xuôi và rìu vai ngang. Trên thân và lưỡi rìu còn lưu dấu vết mài và ghè đẽo đặc trưng.

Đáng chú ý, phần chuôi và lưỡi rìu có dấu hiệu mài mòn cùng các điểm khuyết. Điều này cho thấy chúng đã được sử dụng nhiều lần trong sinh hoạt của người tiền sử.