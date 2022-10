1 bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát qua đời

(PLO)- Gia đình đã phát tang bà Nguyễn Phương Hồng, trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bà Hồng là bị can, bị công an khởi tố, bắt giam trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tối ngày 10-10, gia đình phát tang bà Nguyễn Phương Hồng tại nhà riêng ở đường Nam Hòa, phường Phước Long A, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Bà Nguyễn Phương Hồng, sinh ngày 25-10-1984, là trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bà Hồng bị cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và công an xác định bà là đồng phạm trong vụ án mà cơ quan này đang điều tra.

Theo bản tin ngày 8-10 đăng trên Cổng thông tin Bộ Công an, ngày 7-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan và ba bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019.

Các bị can bị bắt giữ gồm Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng, trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bị can Hồ Bửu Phương, Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Tối 10-10, quanh khu vực đám tang bà Hồng, nhiều dân quân tự vệ, CSGT, CSCĐ, Công an phường tuần tra. Các phương tiện, người dân dừng lại quan sát, chụp hình đều bị nhắc nhở.

Lực lượng CSGT cho biết, việc tuần tra nhắc nhở là để đảm bảo an ninh trật tự cho đám tang.

Một người dân đối diện nhà có đám tang cho biết, đám tang trên là của bà Nguyễn Phương Hồng, người vừa bị công an bắt giữ cách đây hai ngày.

Theo cáo phó của gia đình, bà Hồng qua đời lúc 3 giờ 30 phút ngày 9-10-2022, hưởng dương 39 tuổi.

CÔNG MINH