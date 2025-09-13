15 năm 6 tháng tù cho kẻ nổ súng vì bị chắn lối đi 13/09/2025 07:32

(PLO)- Chỉ vì mâu thuẫn đậu xe chắn lối đi, ba công nhân đã dùng dao, súng truy sát khiến nhiều người thương tích, phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc.

Ngày 12-9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án nổ súng, chém người xảy ra tại huyện Đức Hòa, Long An cũ.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Minh (30 tuổi, quê Cà Mau) 12 năm tù về tội giết người, 1 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, 2 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt, Minh phải chấp hành 15 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Trần Ngọc Minh tại phiên tòa xét xử. Ảnh: CTV

Hai đồng phạm Dương Chí Linh (31 tuổi, quê Đồng Tháp) và Nguyễn Minh Trí (31 tuổi, quê Tây Ninh) cũng bị tuyên phạt từ 12 năm 6 tháng đến 13 năm 6 tháng tù về các tội giết người, cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản. Ngoài án tù, các bị cáo phải liên đới bồi thường hơn 100 triệu đồng cho các bị hại.

Theo cáo trạng, tối 24-7-2022, anh Nguyễn Tiến Hải cùng nhóm bạn ngồi uống nước tại nhà riêng ở xã Mỹ Hạnh Nam (tỉnh Tây Ninh) thì Linh và Trí chạy xe ngang qua. Cho rằng ôtô của bạn anh Hải đậu chắn lối đi, cả hai lời qua tiếng lại với nhóm trong nhà rồi bỏ về nhà trọ của Minh kể lại sự việc.

Ba bị cáo Minh, Linh, Trí tại phiên tòa xét xử. Ảnh: HD

Nghe xong, Minh lấy một khẩu súng ngắn mua qua mạng và hai con dao tự chế, cùng Linh và Trí quay lại nhà anh Hải.

Tại đây, Trí dùng dao chém anh Hải và một người khác gây thương tích; Minh nổ súng bắn trúng mặt một nạn nhân, gây thương tích 3%. Khi nhóm bạn anh Hải đưa người bị thương đi cấp cứu bằng ôtô, Linh và Trí còn đuổi theo, dùng dao chém vào xe gây hư hỏng.

HĐXX nhận định, Linh là người khởi xướng, Minh giữ vai trò giúp sức tích cực khi chuẩn bị hung khí nguy hiểm. Hành vi của các bị cáo mang tính côn đồ, xem thường pháp luật, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà sử dụng súng, dao nhằm tước đoạt tính mạng người khác. Việc nạn nhân không tử vong là ngoài ý muốn của các bị cáo.

Bản án nghiêm khắc được tuyên nhằm răn đe, phòng ngừa chung, khẳng định thái độ kiên quyết của pháp luật đối với những hành vi bạo lực, coi thường mạng sống con người.