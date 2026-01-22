16 tuổi đi xe 50 cm³ xảy ra va chạm: Ai phải chịu trách nhiệm? 22/01/2026 19:42

(PLO)- Theo Bộ Công an, người đủ 16 tuổi được điều khiển xe máy 50 cm³, phải mang theo đăng ký xe và bảo hiểm, đồng thời tự chịu trách nhiệm khi vi phạm hoặc xảy ra va chạm.

Trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, bạn đọc Lê Thị Đông hỏi: Con tôi 16 tuổi điều khiển xe gắn máy có dung tích 50 cm3 đi học thì có đúng quy định của pháp luật hay không?

Các giấy tờ cần thiết con tôi phải mang theo khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy có dung tích 50 cm3 gồm những gì? Khi con tôi điều khiển xe gắn máy có dung tích 50 cm3 đi học và xảy ra va chạm nhẹ thì trách nhiệm có thuộc về tôi hay không?

Bộ Công an giải đáp: Điểm g khoản 1 Điều 34 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định, xe gắn máy là xe có hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ, được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, có vận tốc thiết kế không lớn hơn 50 km/h.

Nếu động cơ dẫn động là động cơ nhiệt thì dung tích làm việc hoặc dung tích tương đương không lớn hơn 50 cm3; nếu động cơ dẫn động là động cơ điện thì công suất của động cơ không lớn hơn 04 kW; xe gắn máy không bao gồm xe đạp máy.

Bên cạnh đó, khoản 4 Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định điều kiện của người điều khiển xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ phải hiểu biết quy tắc giao thông đường bộ, có kỹ năng điều khiển phương tiện; đủ điều kiện về độ tuổi, sức khỏe theo quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 59 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo đó, người đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy.

Căn cứ các quy định nêu trên, nếu con bạn đủ các điều kiện thì được điều khiển xe gắn máy có dung tích tương đương không lớn hơn 50 cm3.

Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định khi tham gia giao thông đường bộ, người lái xe phải mang theo các giấy tờ sau:

Chứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao Chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm bản gốc giấy tờ xác nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn hiệu lực trong trường hợp xe đang được thế chấp tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển;

Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới theo quy định của pháp luật;

Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Như vậy, con bạn khi điều khiển xe gắn máy có dung tích 50 cm3 tham gia giao thông phải mang theo chứng nhận đăng ký xe và bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

Theo điểm a khoản 1 Điều 5 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính.

Do đó, nếu con bạn đủ điều kiện được phép điều khiển xe 50 cm3 thì con bạn là người phải chịu trách nhiệm chính khi tham gia giao thông.