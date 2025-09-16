2 cựu lãnh đạo trung tâm đăng kiểm ở Gia Lai lãnh án 16/09/2025 21:18

(PLO)- Hai bị cáo là cựu lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm 81-05D tỉnh Gia Lai làm khống hồ sơ đăng kiểm, đồng ý nghiệm thu để nhận 5-15 triệu đồng/xe...

Ngày 16-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Minh Lượng (cựu giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 81-05D) 10 năm tù, bị cáo Lê Đình Vượng (cựu phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 81-05D) 4 năm tù - cùng về tội nhận hối lộ.

Thời điểm cơ quan công an tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với Trần Minh Lượng. Ảnh: CA



Theo hồ sơ vụ án, trong giai đoạn 2021-2022, Trung tâm Đăng kiểm 81-05D thuộc Công ty TNHH Đăng kiểm Cao Nguyên (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), do Trần Minh Lượng làm giám đốc, đã thực hiện nghiệm thu, cải tạo nhiều phương tiện cơ giới trái quy định pháp luật.

Hai bị cáo đã đồng ý nhận nghiệm thu, đăng kiểm các phương tiện cơ giới đường bộ sau khi các chủ xe tự cải tạo nhưng không có hồ sơ thiết kế cải tạo theo quy định với số tiền từ 5-15 triệu đồng/xe. Qua đó, hai bị cáo nhận tiền các chủ phương tiện để mua hồ sơ làm khống.

Quá trình điều tra xác định, trong số 318 hồ sơ thiết kế thi công cải tạo xe cơ giới tại Trung tâm Đăng kiểm 81-05D, Trần Minh Lượng đã nhận hơn 776 triệu đồng để mua 106 hồ sơ; Lê Đình Vượng đã nhận 266 triệu đồng để mua 31 hồ sơ.

Riêng bị cáo Lê Đình Vượng, trong thời gian làm phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 81-03D thuộc Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới Gia Lai (từ 2018 đến 2020), còn nhận 58 triệu đồng để mua 7 hồ sơ thiết kế thi công cải tạo khống làm thủ tục nghiệm thu, đăng kiểm. Tổng số tiền mà Vượng đã 324 triệu đồng.